Castellón apoya a la selección española desde la plaza Mayor

Castellón está al lado de la selección. A pesar de la fugaz aparición de la lluvia, la plaza Mayor de la capital de la Plana se ha convertido esta viernes en el mejor lugar para seguir en directo y animar a la selección española de fútbol durante el partido de cuartos de final dentro del Mundial, que enfrentaba a España contra Bélgica.

En la cita, impulsada por el Ayuntamiento, han estado presentes la concejala de Deportes, Maica Hurtado, así como el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo.

Pantalla gigante

Así, han sido cientos de aficionadas y aficionados los que han podido disfrutar de la transmisión en directo del partido, gracias a la pantalla gigante que ha sido instalada por parte del Ayuntamiento de Castellón, a través de la concejalía de Deportes. Muchos de estos espectadores se han acercado ataviados con camisetas, gorras, banderas y bufandas para apoyar a “La Roja”.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado “el gran ambiente y notable asistencia de público para presenciar este partido de la selección española. La ciudad de Castellón vive siempre con pasión el deporte, y de manera especial el fútbol. Por eso hemos querido facilitar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, que la afición pueda disfrutar de la experiencia de compartir un partido de la importancia del de esta noche de una manera diferente y compartiendo estos momentos rodeados de otros muchos seguidores”.

Noticias relacionadas