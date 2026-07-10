España-Bélgica, en directo | Última hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

España afronta este viernes los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia. Sólo los ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Lo hará tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y frente a una Bélgica consciente de que España es favorita, pero que ya sabe lo que es darle la vuelta a situaciones adversas.

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La 'vieja guardia' belga ya no lidera la selección de García No es una Bélgica un rival que asuste, como aquella de De Bruyne, Lukaku, Hazard, Meunier o Kompany en su punto álgido. Algunos resisten, como Lukaku, De Bruyne o Witsel, pero son carne de banquillo en este rival resabiado. El delantero, de hecho, es el revulsivo que Rudy García introduce en las segundas partes, cuando los rivales ya están cansados. Y le funciona porque ha marcado tres goles así. De Bruyne ni jugó en octavos ante Estados Unidos, partido en el que hasta Doku fue suplente.

Un partido trampa España está a dos pasos de jugar otra final del Mundial. El primero debe servir para superar un partido trampa contra Bélgica, una selección a la que le tiene tomada la medida (7 victorias y un empate en los últimos ocho encuentros) y que viene creciendo en el Mundial. Los ‘Diablos Rojos’ resucitaron milagrosamente ante Senegal en el último partido de grupo cuando iban perdiendo (2-0) en el minuto 86. Milagrosamente lograron empatar con dos goles en tres minutos y acabaron logrando el pase con un gol en el último minuto de la prórroga.