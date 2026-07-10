Así va la reconstrucción ganadora del Amics: seis salidas ya confirmadas, dos renovaciones y tres fichajes

El Amics Castelló ha puesto en marcha una reconstrucción profunda después de quedarse a las puertas de su regreso a Primera FEB en las dos tentativas de que dispuso durante el pasado ejercicio.

La dirección deportiva ha comenzado a redibujar la plantilla con una idea clara: conservar parte de la identidad competitiva del equipo, mantener sus pilares y añadir jugadores capaces de elevar el nivel en los momentos decisivos.

Pichel seguirá al frente del proyecto

El primer pilar de esta nueva etapa es la continuidad de José Luis Pichel.

El técnico madrileño seguirá al frente del banquillo y será el encargado de dar forma a un grupo que cambia de nombres, pero que pretende mantener el carácter competitivo de las últimas temporadas.

Su renovación garantiza la continuidad de una idea de juego que permitió al Amics liderar su grupo y competir de nuevo por el ascenso, aunque el equipo no logró rematar sus dos eliminatorias en el Ciutat de Castelló.

Aitor Aguirre

Joan Faner, símbolo y capitán

Junto a Pichel continuará Joan Faner, capitán, referencia y símbolo de la entidad.

El base menorquín afrontará su 14ª temporada en el club, una cifra que refuerza todavía más su condición de emblema del Amics.

Su continuidad aportará experiencia, liderazgo y conocimiento de la estructura, además de un peso en el vestuario que va mucho más allá de sus minutos sobre la pista.

Tres fichajes para elevar el nivel

En el capítulo de incorporaciones, el Amics ya ha avanzado con los fichajes de Guillermo Mulero, Hugo Arbosa y Dídac Cebolla.

Tres perfiles diferentes con los que el club pretende cubrir necesidades concretas y construir una plantilla más equilibrada.

Guillermo Mulero, energía para el perímetro

Guillermo Mulero llega para reforzar el juego exterior.

El escolta aportará energía, capacidad anotadora y agresividad ofensiva, cualidades con las que el Amics busca ganar recursos en el perímetro y disponer de más soluciones en los momentos de atasco.

Hugo Arbosa, presencia y versatilidad interior

La incorporación de Hugo Arbosa permitirá al conjunto castellonense ganar presencia en la zona.

El ala-pívot ofrece versatilidad, capacidad física y margen de crecimiento, además de la posibilidad de adaptarse a diferentes situaciones tácticas.

Su fichaje responde a la necesidad de reforzar un juego interior que sufrirá una importante transformación este verano.

Dídac Cebolla, dirección y futuro

El tercer nombre de la reconstrucción es Dídac Cebolla.

El joven base está llamado a aportar dirección, ritmo y soluciones en la creación, además de asumir responsabilidades en una posición clave.

Cebolla disputará desde hoy y hasta el 19 de julio el Europeo sub-20 de Liubliana, en Eslovenia, una cita que confirma su proyección y que permitirá medirle ante algunos de los mejores jugadores de su generación.

Seis bajas en la plantilla

La reconstrucción también implica despedidas.

El Amics ya no contará con Ignacio Rosa, Kobe Newton, Sesan Russell, Pedro García, Andrés Roig y Roger Fàbrega.

Son seis salidas que obligan a rehacer una parte importante de la rotación y que abren espacio para ajustar el equipo al modelo que Pichel quiere consolidar.

La dirección deportiva deberá ahora sustituir producción, físico, puntos y experiencia en varias posiciones.

Eric Stutz, la gran renovación pendiente

El capítulo de continuidades todavía podría ampliarse.

El nombre que aparece por encima del resto es el de Eric Stutz, una de las piezas más importantes del Amics durante la pasada campaña.

Su posible renovación permitiría conservar una referencia ofensiva y uno de los jugadores con mayor capacidad para marcar diferencias en los momentos decisivos.

Una plantilla pensada para ganar

Los primeros movimientos del Amics transmiten una sensación clara de apuesta ganadora.

Después de liderar su grupo, el equipo no supo culminar sus dos oportunidades de ascenso en el Ciutat de Castelló. Esa experiencia ha condicionado la planificación de una plantilla que busca ser más sólida cuando llegue la presión.

El objetivo pasa por incorporar jugadores acostumbrados a competir en escenarios exigentes, capaces de asumir responsabilidades y de resolver partidos cuando la pizarra de Pichel no sea suficiente.

El ascenso vuelve a ser el objetivo

La plantilla todavía no está cerrada, pero la hoja de ruta ya está definida.

El Amics quiere conservar liderazgo, reforzar el talento individual y construir un equipo preparado para afrontar otra temporada larga y exigente.

La reconstrucción está en marcha. Y esta vez, la intención no es solo volver a competir por el ascenso, sino conseguirlo.