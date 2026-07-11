El Amics Castelló deja huella en la selección española

Dos miembros del Amics Castelló representarán al club castellonense en una de las grandes citas del baloncesto de formación europeo. El entrenador José Luis Pichel y el base Dídac Cebolla formarán parte de la expedición de la selección española que disputa, desde este fin de semana, el Eurobasket sub-20 en Liubliana (Eslovenia).

De hecho, España debutó este sábado en el torneo con una victoria sobre Bélgica (81-58). Cebolla disputó 13 minutos y anotó cinco puntos y repartió seis asistencias, dejando muestras de su calidad y potencial.

España ha quedado encuadrada en un exigente Grupo C, junto a la mentada Bélgica, Croacia y Grecia, y buscará superar la fase inicial para pelear por las medallas. Este domingo juega contra Croacia (20.30 horas).

La doble aportación

En la cita, José Luis Pichel, entrenador del primer equipo del Amics Castelló, integrará el staff técnico de la selección dirigida por Carles Marco, ejerciendo de asistente principal y aportando su experiencia en una competición que reúne a las mejores generaciones del baloncesto europeo.

La presencia de José Luis Pichel y Dídac Cebolla en el campeonato supone un motivo de orgullo para toda la familia del Amics Castelló, que verá cómo dos de sus representantes compiten al máximo nivel internacional defendiendo los colores de la selección española.

Pichel durante un partido. / AMICS CASTELLÓ

El base valenciano Dídac Cebolla es, por el momento, la última incorporación del nuevo proyecto del Amics, que tratará de lograr el ascenso a Primera FEB. También ha confirmado el Amics las llegadas del jugador exterior Guillermo Mulero y del hombre interior Hugo Arbosa. La plantilla para la próxima temporada está aún, lógicamente, en construcción.

Campaña de abonos

Lo que ya está en marcha es la campaña de abonos. El periodo de renovación con reserva de asiento estará abierto hasta el 23 de julio, mientras que las nuevas altas pueden también hasta ese mismo día y, posteriormente, del 25 de agosto al 2 de octubre, siempre sujeto a la disponibilidad de localidades.

Tras una temporada llena de emociones, y en la que el ascenso se rozó con la punta de los dedos, el club castellonense afronta este nuevo proyecto con la ambición de seguir creciendo junto a su afición. Los abonados volverán a ser una pieza fundamental para convertir el Pabellón Ciutat de Castelló en un fortín y ayudar al equipo durante otra temporada en Segunda FEB.