Adiós con honores para Roberto Bautista: «Estoy muy agradecido al tenis por todo lo que he aprendido y todo lo que me ha dado»

La última función. La semifinal de la Copa del Rey de tenis, disputada contra Daniel Mérida, bajó el telón de la trayectoria profesional de Roberto Bautista. En la cita, el tenista de Benlloc recibió un sentido homenaje que incluyó la medalla de oro del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, su máxima distinción, como reconocimiento a su larga carrera, en su despedida.

Bautista, acompañado por su mujer, Ana, y por sus dos hijos, aseguró que le emocionó ver las imágenes de los grandes momentos de su trayectoria tenística proyectados en la pantalla de la pista del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva. «La Copa del Rey ha sido mi último evento como tenista profesional y me hace ilusión que fuese en España y en un torneo tan emblemático», manifestó el tenista castellonense, de 38 años.

«Estoy muy agradecido al tenis por todo lo que he aprendido y todo lo que me ha dado», declaró Bautista, quien invitó a la organización y a la afición a seguir apoyando el torneo, que este año ha cumplido su edición número 101.

Reconocimiento

«Ha sido un placer jugar frente a vosotros y sentirme tan querido», recalcó, a la par que destacó la importancia de su familia en su carrera, «un pilar fundamental». Junto a ellos fue despedido con palmas por Huelva después de recibir la medalla de oro del Real Club Recreativo, unas botas de montar, al ser un apasionado del mundo del caballo, y un jamón de la Sierra onubense.

El presidente del club onubense, Rafael Romero, calificó a Bautista como «uno de los mejores tenistas de España y del mundo». Profesional desde 2005, el de Benlloc se consolidó entre la élite del tenis mundial gracias a una trayectoria marcada por la constancia, alcanzando el top 10 del ranking ATP y sumando múltiples títulos en el circuito.