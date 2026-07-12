FUGA Penyagolosa Trails desvela la fecha de su próxima edición

Cuenta atrás para disfrutar de una de las citas más emblemáticas del año deportivo en la provincia. FUGA Penyagolosa Trails ya tiene fecha oficial para marcar en rojo en el calendario internacional del trail running. La emblemática prueba de la provincia de Castellón regresará el sábado 24 de abril del próximo año 2027.

No es un día cualquiera, más bien al contrario. No puede ser más simbólico. Se trata de una fecha que esconde un profundo significado histórico para la carrera y sus participantes. Ese día se cumplirán exactamente 28 años, celebrándose en el mismo día y mes, desde que se diera la salida a la primera edición de la MiM en 1999.

Anuncio oficial

El anuncio, uno de los más esperados para la parroquia deportiva de la provincia en el verano, se dio a conocer esta tarde mediante la publicación de un vídeo en los canales oficiales de la organización. En el video se repasa el vínculo de la carrera con los caminos que unen Castelló con Sant Joan de Penyagolosa. La pieza audiovisual cuenta con las intervenciones de la Presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina y también del director de la carrera, Tico Cervera.

«Con el anuncio de la fecha de la próxima edición, ponemos en marcha la cuenta atrás de un evento deportivo que es mucho más que una carrera», dijo la presidenta Barrachina. «FUGA Penyagolosa Trails es la máxima expresión del deporte en nuestra provincia y una muestra más de que Castellón es el mejor escenario deportivo», añadió.

Barrachina destacó que la Penyagolosa Trails «es una prueba que, no solo une pasiones, sino que une a una provincia, a municipios y vecinos que salen a la calle para acompañar y animar a los corredores». Así será, a buen seguro, también el año que viene.

Por su parte, Tico Cervera, director de la carrera, remarcó el componente sentimental de la fecha elegida para la próxima edición. «Volver a dar la salida un 24 de abril es un guiño precioso a nuestros orígenes», indicó Cervera. «Habrán pasado 28 años exactos desde aquella primera salida de la MiM en 1999, pero la ilusión con la que preparamos la prueba y el respeto por los caminos que nos llevan hasta Sant Joan de Penyagolosa siguen siendo exactamente los mismos que el primer día», desarrolló al respecto.

Las dos distancias

La cita de 2027 supondrá la celebración de la 28ª edición de la MiM y la 15ª edición de la CSP, las dos distancias que conforman el evento y que mantienen su presencia habitual en el calendario del trail running. Además, durante los próximos meses, la organización irá desvelando los plazos oficiales de la apertura de preinscripciones y la fecha del posterior sorteo de dorsales.