El Facsa Playas de Castellón arrasa en Cáceres y se proclama mejor club de España sub-23: gana la clasificación por puntos y el medallero

El Facsa Playas de Castellón ha vuelto a demostrar el enorme potencial de su cantera. El club castellonense se proclamó este fin de semana campeón de España sub-23 por equipos tras completar una actuación sobresaliente en el XLI Campeonato de España sub-23, disputado en Cáceres.

La entidad de la Plana encabezó con claridad la clasificación por clubs al sumar 109 puntos, muy por delante del Valencia Club Atletismo (70 puntos) y del Trops-Cueva de Nerja (63 puntos).

El dominio del Facsa Playas de Castellón también se trasladó al medallero. La expedición castellonense regresó de Extremadura con 11 metales: cuatro oros, cinco platas y dos bronces, el mejor balance de todo el campeonato.

El club participó con 27 atletas (11 hombres y 16 mujeres), la delegación más numerosa del Nacional, con una media de edad de 20,3 años. Un grupo joven que respondió con títulos nacionales, marcas personales y numerosos puestos de finalista.

Las 11 medallas del Facsa Playas en Cáceres

🥇 Oros

Daniel Monfort Montero , campeón de España de 10.000 metros marcha , con 40:36.48 , mejor marca española del año sub-23.

, campeón de España de , con , sub-23. Lerato Pagés Meboka , campeona de España de 100 metros vallas , con 13.30 segundos .

, campeona de España de , con . Alejandra Saborit Rivas , campeona de España de salto con pértiga , con 4,00 metros .

, campeona de España de , con . Víctor Blanco Martín, campeón de España de 400 metros vallas, con 50.99 segundos.

🥈 Platas

Claudia Ventura Vicent , subcampeona de España de 10.000 metros marcha , con 46:44.17 .

, subcampeona de España de , con . Daniel Sebastián Cuenca , plata en 110 metros vallas , con 14.44 segundos (marca personal).

, plata en , con (marca personal). Eduardo Figueroa Morera , subcampeón de España de decatlón , con 6.831 puntos .

, subcampeón de España de , con . Naiara Pérez Galindo , plata en salto con pértiga , con 3,90 metros .

, plata en , con . Laura Alegre Punzano, subcampeona de España de salto de altura, con 1,79 metros.

🥉 Bronces

Gara Gumbau Soler , bronce en lanzamiento de peso , con 14,81 metros (marca personal).

, bronce en , con (marca personal). Carla Jiménez Sanandrés, tercera en 1.500 metros, con 4:25.96.

La marcha y los lanzamientos abren el camino

La cosecha de medallas comenzó el sábado en los 10.000 metros marcha femeninos. Claudia Ventura firmó una carrera muy sólida y conquistó la medalla de plata con un tiempo de 46:44.17, su mejor marca de la temporada.

Por la tarde llegó otro metal gracias a Gara Gumbau, que consiguió el bronce en lanzamiento de peso con 14,81 metros, nuevo récord personal. Muy cerca del podio terminó Inés Safont, cuarta con 14,13 metros.

También rozó las medallas Carmen Jiménez, cuarta en jabalina con 37,45 metros.

En la pista, Ariadna Montalbán fue quinta en los 100 metros con 11.76 segundos, mientras que Elena Corella terminó sexta en longitud con 5,88 metros, su mejor marca de la temporada. Olubumi Umukoro fue novena con 5,75 metros.

En categoría masculina, Sergio Rodríguez Vázquez-Armero acabó quinto en triple salto con 15,22 metros y Valentín Carpentier fue décimo en pértiga con 4,90 metros.

Un domingo histórico con cuatro campeones de España

La jornada dominical arrancó con el triunfo de Daniel Monfort, que se proclamó campeón de España de 10.000 metros marcha con 40:36.48, la mejor marca española del año de la categoría.

Poco después, Lerato Pagés revalidó su título en los 100 metros vallas con 13.30 segundos, mientras que Elsa Badal fue sexta con 14.78.

En los 110 metros vallas, Daniel Sebastián Cuenca conquistó la medalla de plata con una marca personal de 14.44 segundos, mientras que Eduardo Figueroa logró otra plata en el decatlón con 6.831 puntos.

La tarde dejó además un espectacular doblete del Facsa Playas en salto con pértiga femenino. Alejandra Saborit conquistó el oro con 4,00 metros y Naiara Pérez obtuvo la plata con 3,90 metros. María López completó la gran actuación del club con una séptima posición.

Otra de las protagonistas fue Laura Alegre, que logró la plata en salto de altura con 1,79 metros y además terminó quinta en triple salto con 12,41 metros. En esta prueba, Olubumi Umukoro fue novena.

El cuarto oro llegó gracias a Víctor Blanco, que volvió a proclamarse campeón de España de 400 metros vallas con un tiempo de 50.99 segundos. Por su parte, Carla Jiménez cerró el medallero con un bronce en los 1.500 metros tras firmar 4:25.96.

Dani Monfort, campeón de España en los 10 kilómetros marcha. / FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN

El Facsa Playas de Castellón confirma el enorme nivel de su cantera

La expedición castellonense también sumó numerosos puestos de finalista. Ángel Negre fue 11º en longitud, Gara Gumbau terminó 11ª en disco y Adrián Moscardó concluyó 10º en los 3.000 metros obstáculos.

Con este resultado, el Facsa Playas de Castellón reafirma su condición de referencia del atletismo español. El título por clubes, las 11 medallas, los numerosos finalistas y el excelente rendimiento colectivo confirman la fortaleza de una cantera que sigue situando a Castellón entre las grandes potencias del atletismo nacional.

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