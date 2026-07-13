Los lugares de Castellón donde se instalarán pantallas gigantes para el Francia-España del Mundial

La provincia de Castellón vibrará este martes, 14 de julio del 2026, con el Francia-España, el partido que puede clasificar a la Roja para la final de un Mundial 16 años después.

Con el sueño de levantar el domingo una nueva Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y coser la segunda estrella en la camiseta de la selección nacional, centenares de aficionados podrán seguir el encuentro en las pantallas gigantes instaladas por los ayuntamientos de las principales localidades castellonenses.

El partido comenzará a las 21.00 horas y convertirá plazas, paseos marítimos y espacios emblemáticos de la provincia en grandes puntos de encuentro para apoyar a los jugadores de Luis de la Fuente.

Castelló: la Plaça Major vuelve a vestirse de rojo

Castelló repite experiencia tras el éxito de participación registrado en el partido de cuartos de final entre España y Bélgica.

La pantalla gigante volverá a instalarse en la Plaça Major, donde cientos de aficionados podrán seguir el duelo ante Francia en pleno centro de la ciudad.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, destaca el ambiente vivido en la cita anterior. «Ver la plaza llena, disfrutando del juego y del triunfo de la selección española, fue una experiencia muy especial que queremos repetir junto a toda la ciudadanía», señala.

La edila anima a castellonenses y visitantes a acudir para «compartir una nueva noche de emoción y apoyo a la selección en un partido histórico».

Además, en caso de clasificación de España, el Ayuntamiento tiene previsto repetir el dispositivo el domingo para la final del Mundial.

📍 Lugar: Plaça Major

🕒 Hora del partido: 21.00 horas

Manolo Nebot

Almassora: fútbol junto al Ayuntamiento

En Almassora, el encuentro se seguirá desde la zona del Mesón de Fiestas, situada junto al consistorio.

El espacio acogerá a los aficionados que quieran animar juntos a la selección española en una noche decisiva.

La alcaldesa ha invitado «a todos los almassorins a vivir juntos este emocionante encuentro y a compartir una noche de fútbol, ilusión y apoyo a España».

📍 Lugar: zona del Mesón de Fiestas

🕒 Hora del partido: 21.00 horas

Vila-real: la Plaça Major, punto de encuentro

El Ajuntament de Vila-real también ha elegido la Plaça Major para instalar su pantalla gigante.

El consistorio invita a vecinos y visitantes «a compartir esta gran cita deportiva y a llenar la plaza de ambiente, ilusión y orgullo para animar juntos a la selección».

El centro de Vila-real se convertirá así en uno de los principales puntos de reunión de la provincia para seguir el Francia-España.

📍 Lugar: Plaça Major

🕒 Hora del partido: 21.00 horas

Burriana: pantalla gigante frente al mar

Burriana apuesta por un enclave turístico y especialmente veraniego para vivir el partido.

La pantalla gigante, de cinco metros de ancho por tres de alto, se instalará en el paseo marítimo, donde también se habilitarán 450 sillas para los aficionados.

La programación comenzará una hora antes del encuentro. A partir de las 20.00 horas, DJ Xente se encargará de amenizar la previa y calentar el ambiente antes de que ruede el balón.

📍 Lugar: paseo marítimo

🎧 Previa con DJ Xente: 20.00 horas

🕒 Hora del partido: 21.00 horas

🪑 Aforo habilitado: 450 sillas

La Vall d’Uixó: fútbol en les Coves de Sant Josep

La Vall d’Uixó ha escogido uno de sus lugares más emblemáticos para seguir el partido: el paraje de les Coves de Sant Josep.

La retransmisión estará acompañada de una programación previa especial que comenzará a las 20.00 horas, una hora antes del inicio del encuentro.

El entorno natural y turístico de les Coves se transformará en un gran escenario futbolístico para apoyar a la selección española.

📍 Lugar: Les Coves de Sant Josep

🎉 Inicio de la previa: 20.00 horas

🕒 Hora del partido: 21.00 horas

Una noche para hacer historia

La selección española busca regresar a una final mundialista 16 años después y toda la provincia de Castellón se prepara para vivir una noche cargada de emoción.

Plazas mayores, espacios festivos, paseos marítimos y enclaves turísticos se teñirán de rojo para empujar a la Roja hacia la final y mantener vivo el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo.