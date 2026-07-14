Un castellonense viral en el Mundial: Bernat Segarra lleva la bandera de su pueblo de 700 habitantes por EEUU

Bernat Segarra es un vecino de la Salzadella que se encuentra cruzando Estados Unidos para vivir de cerca su segundo Mundial tras su experiencia en Qatar 2022. Con las ideas claras, Segarra demuestra en cada estadio que llevar por bandera a su pueblo de 700 habitantes es ya su gran seña de identidad.

Es un honor para mi llevar la bandera de mi pueblo, de mi equipo, de la provincia de Castellón a todos lados, yo creo que eso también une mucho. Bernat Segarra

Este gesto nació casi por casualidad en el pasado Mundial de Qatar. "Fue la primera vez que llevé la bandera de mi pueblo. Tuve la oportunidad de ir con un grupo de amigos y dijimos de hacer banderas de nuestros equipos", recuerda Bernat.

Desde entonces, la bandera se ha convertido en su marca distintiva y en un imán para los curiosos: ”Cuando les digo que es del equipo de mi pueblo de 700 habitantes, muchos no se lo creen, pero a mí me encanta hacer patrocinio de la provincia de Castellón y de mi pueblo por todos lados", añade el aficionado.

De la comodidad de Qatar 2022 a la locura de 2026

Habiendo vivido en primera persona el Mundial de Qatar 2022, Bernat tiene una visión muy clara de esta nueva experiencia. “Para mi gusto, el mejor mundial fue el de Qatar, al final, en la misma ciudad, el estadio más lejano que teníamos estaba a 40 minutos y claro, eso era una ventaja grandísima", afirma con sinceridad.

Al comparar ambos mundiales, la diferencia logística es enorme. "En Qatar yo vi 16 partidos, contando los de España y otras selecciones y con precios mucho más económicos que aquí, la verdad".

Bernat Segarra en el Mundial de Qatar 2022 con la bandera del Racing Club Salsadella / Bernat Segarra

La realidad de este Mundial de 2026 en Estados Unidos es radicalmente opuesta debido a las distancias. "Yo vine al partido de dieciseisavos en Los Ángeles. Luego tuvimos que pillar avión para venir a Dallas; luego jugó en Los Ángeles y ahora vuelve a jugar en Dallas", crítica Bernat.

La ubicación de los estadios también resulta chocante: “Aquí todos los estadios están a las afueras o apartados, además de los controles de seguridad que hacen que el Uber te tenga que dejar a 5 o 10 manzanas".

Cara a cara con las estrellas de La Roja

Uno de los momentos más especiales para Bernat ha sido participar en algunos encuentros con la selección española gracias a la gestión y el reconocimiento institucional hacia su peña.

Al final acerca a los jugadores con la afición. A mi lado había niños pequeños, y el hecho de que se pare su jugador favorito es el mejor regalo posible Bernat Segarra

De esos encuentros, el aficionado se lleva las firmas de figuras como el seleccionador Luis de la Fuente, Pedri, Borja Iglesias, Cucurella o Nico Williams.

Y es que, para él, estar viviendo esto es un auténtico privilegio: “Yo, que es mi segundo mundial, pensar que puedo ver una posible final de España me hace sentir muy afortunado. Al final es parte de la historia de todo un país".

Una pasión compartida

En el continente americano vive su día a día con Furia Española, una peña que cuenta con 1.242 socios y sirve de punto de encuentro para una red de aficionados que comparten la pasión.

Bernat se mantiene activo dentro de las labores de la peña en el trascurso del Mundial: "Yo estoy en Furia Española y estoy ayudando a la organización. Llevo la parte de redes sociales y un poco de merchandising. Aquí nadie cobra, lo hacemos por amor”, comenta satisfactoriamente.

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El castellonense, que ha sido entrevistado en medios nacionales e internacionales, y cuenta con publicaciones con una gran repercusión, tiene claro su objetivo: "La idea es seguir a España hasta donde llegue", asegura con optimismo. Pase lo que pase en el terreno de juego, la bandera de La Salzadella ya ha dejado su huella. "Al final hacemos terreta, hacemos piña de la provincia; pienso que una provincia unida es mucho mejor para todos", concluye.