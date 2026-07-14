Castellón vive una noche pegada a la ‘gran pantalla’ con el Francia-España

Noche marcada en rojo para los futboleros y para los que no lo son tanto. La selección española pelea, 16 años después, por volver a colarse en la final de un Mundial.

Los ayuntamientos de Castellón se suben a la ola de la Roja e instalan pantallas gigantes bien en zonas céntricas de las poblaciones, bien en lugares emblemáticos, donde miles de personas se agolparon ante los dispositivos.

Vila-real

Kmy Ros / Juan Francisco de la Ossa

Vila-real, Almassora, Burriana, la Vall d’Uixó, Benicarló... Los consistorios de los principales municipios de la provincia instalaron estos dispositivos.

Kmy Ros / Juan Francisco de la Ossa

También apostaron por ellos localidades turísticas como Benicàssim, Peñíscola, Orpesa, Almenara o Xilxes; al igual que las más pequeñas del estilo de Caudiel, Traiguera... La ocasión lo merecía. Y puestos a sufrir, mejor hacerlo en compañía. Hubo aforo completo en plazas, paseos...

Centenares de aficionados se reúnen en la Plaça Major. / Kmy Ros

Castelló

La Plaza Mayor se ha llenado esta noche de aficionados para seguir el partido de semifinales de la Copa Mundial 2026 entre las selecciones de España y Francia.

El Ayuntamiento de Castellón ha vuelto a instalar una pantalla gigante en el corazón de la ciudad para que vecinas, vecinos y visitantes pudieran disfrutar del encuentro de la selección dirigida por Luis de la Fuente en un ambiente abierto, participativo y de convivencia.

El consistorio ha repetido esta iniciativa después de la gran respuesta ciudadana registrada durante el partido de cuartos de final frente a Bélgica, que reunió también a numerosos seguidores de la selección española en la Plaza Mayor.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha seguido el encuentro junto a la concejala de Deportes, Maica Hurtado y otros concejales.

Carrasco ha destacado que "ver el partido de la Roja en una pantalla gigante, en plena Plaza Mayor y rodeados de aficionadas y aficionados, es una gran experiencia que convierte el centro de Castellón en una auténtica grada de animación de la selección española".