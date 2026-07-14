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Castellón vive una noche pegada a la ‘gran pantalla’ con el Francia-España

Miles de aficionados, a lo largo de toda la provincia, vibran con la semifinal del Mundial

El Francia-España, desde la Plaza Mayor de Castelló

El Francia-España, desde la Plaza Mayor de Castelló

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

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Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

Noche marcada en rojo para los futboleros y para los que no lo son tanto. La selección española pelea, 16 años después, por volver a colarse en la final de un Mundial.

Los ayuntamientos de Castellón se suben a la ola de la Roja e instalan pantallas gigantes bien en zonas céntricas de las poblaciones, bien en lugares emblemáticos, donde miles de personas se agolparon ante los dispositivos.

Vila-real

Vila-real se vuelca en la pantalla gigante para ver el Francia-España

Vila-real se vuelca en la pantalla gigante para ver el Francia-España

Kmy Ros / Juan Francisco de la Ossa

Vila-real, Almassora, Burriana, la Vall d’Uixó, Benicarló... Los consistorios de los principales municipios de la provincia instalaron estos dispositivos.

Vila-real estalla de alegría con el 1-0 de España a Francia

Vila-real estalla de alegría con el 1-0 de España a Francia

Kmy Ros / Juan Francisco de la Ossa

También apostaron por ellos localidades turísticas como Benicàssim, Peñíscola, Orpesa, Almenara o Xilxes; al igual que las más pequeñas del estilo de Caudiel, Traiguera... La ocasión lo merecía. Y puestos a sufrir, mejor hacerlo en compañía. Hubo aforo completo en plazas, paseos...

Galería | El Francia-España, desde Vila-real

Galería | El Francia-España, desde Vila-real

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Centenares de aficionados se reúnen en la Plaça Major. / Kmy Ros

Castelló

La Plaza Mayor se ha llenado esta noche de aficionados para seguir el partido de semifinales de la Copa Mundial 2026 entre las selecciones de España y Francia.

El Ayuntamiento de Castellón ha vuelto a instalar una pantalla gigante en el corazón de la ciudad para que vecinas, vecinos y visitantes pudieran disfrutar del encuentro de la selección dirigida por Luis de la Fuente en un ambiente abierto, participativo y de convivencia.

El consistorio ha repetido esta iniciativa después de la gran respuesta ciudadana registrada durante el partido de cuartos de final frente a Bélgica, que reunió también a numerosos seguidores de la selección española en la Plaza Mayor.

Castelló reacciona al gol de penalti de Oyarzabal ante Francia

Castelló reacciona al gol de penalti de Oyarzabal ante Francia

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha seguido el encuentro junto a la concejala de Deportes, Maica Hurtado y otros concejales.

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Carrasco ha destacado que "ver el partido de la Roja en una pantalla gigante, en plena Plaza Mayor y rodeados de aficionadas y aficionados, es una gran experiencia que convierte el centro de Castellón en una auténtica grada de animación de la selección española".

Galería | La semifinal Francia-España, en Castelló

Galería | La semifinal Francia-España, en Castelló

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Los aficionados vibran desde la Plaza Mayor. / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

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