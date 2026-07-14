El Club Gimnàstic La Plana suma cuatro medallas en el Campeonato de España de Vía Olímpica

La gimnasia artística castellonense volvió a tener presencia destacada en el Campeonato de España de Vía Olímpica, celebrado en Guadalajara, una de las citas más exigentes del calendario nacional. El Club Gimnàstic La Plana firmó una notable actuación con la consecución de cuatro medallas, mientras que el Club Gym-Sport Onda también contó con representación en la competición.

El campeonato reunió a gimnastas de diferentes puntos del país en los distintos niveles de Vía Olímpica, un programa competitivo de gran exigencia técnica que supone un paso importante en la formación y progresión de las deportistas. En este escenario, las gimnastas castellonenses lograron hacerse un hueco entre las mejores, confirmando el buen momento que atraviesa la gimnasia artística femenina en la provincia.

Cuatro medallas para el Club Gimnàstic La Plana

El Club Gimnàstic La Plana fue el club castellonense más destacado en el medallero provincial. Una de las grandes protagonistas fue Gal·la Mateu, que consiguió la medalla de plata en salto en Vía Olímpica 2, un resultado que premia su buen trabajo en uno de los aparatos más explosivos de la gimnasia artística.

A la izquierda, Gal·la Mateu, subcampeona de España en Salto en la categoría Vía Olímpica 2 / Club Gimnastic La Plana

También brilló Julia Almela, que compitió en Vía Olímpica 1 y logró subir dos veces al podio. La gimnasta castellonense consiguió la medalla de plata en paralelas y sumó además una medalla de bronce en salto, completando una actuación muy destacada en la competición nacional.

Julia Almela, Subcampeona de España en Paralelas y bronce en Salto, categoría Vía Olímpica 1 / Club Gimnastic La Plana

La tercera medalla para el club llegó de la mano de Daniela Cano, que obtuvo la plata en salto en Vía Olímpica 4. Su resultado permitió ampliar el balance de podios del Club Gimnàstic La Plana y reforzar la presencia castellonense en una cita de máximo nivel.

A la izquierda, Daniela Cano, Subcampeona de España en Salto categoría Vía Olímpica 4 / Club Gimnastic La Plana

Amplia representación del club castellonense

Además de las medallistas, el Club Gimnàstic La Plana contó con una amplia participación en diferentes niveles de Vía Olímpica. En VO1 compitió Julia Almela; en VO2 participaron Gal·la Mateu y Emma Cifuentes; en VO3 lo hicieron Keila Pujol y Martina Bovea; en VO4 compitió Daniela Cano; en VO7, también Daniela Cano; y en VO8 participó Irene Mazcuñan.

Gimnastas del Club Gimnastic La Plana participantes / Club Gimnastic La Plana

La presencia de gimnastas en tantos niveles refleja el trabajo de base y la continuidad deportiva del club, que sigue consolidando su proyecto dentro de la gimnasia artística femenina. Los resultados obtenidos en Guadalajara suponen, además, un nuevo impulso para una entidad que continúa formando gimnastas capaces de competir en el ámbito nacional.

La representación provincial se completó con la participación del Club Gym-Sport Onda, que también estuvo presente en el Campeonato de España de Vía Olímpica. Por parte del club ondense compitieron Senda Sánchez y Enea Egea en VO3, además de Samantha Pradas en VO5.

Gimnastas del Club Gym-Sport Onda participantes / Club Gym-Sport Onda

Su participación permitió al club seguir acumulando experiencia en una competición de alto nivel y mantener su presencia en el calendario nacional, después de una temporada en la que la gimnasia artística de la provincia de Castellón ha vuelto a demostrar su capacidad competitiva.

Gimnastas del Club Gimnastic La Plana junto a su entrenadora / Club Gimnastic La Plana

La gimnasia castellonense consolida su presencia nacional

Los resultados obtenidos en Guadalajara confirman el crecimiento de la gimnasia artística femenina en la provincia de Castellón. Las medallas del Club Gimnàstic La Plana evidencian el trabajo que realizan los clubes castellonenses en la formación de jóvenes deportistas y su capacidad para competir en citas nacionales.

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Con estos resultados, la provincia vuelve a situarse en el mapa de la gimnasia artística española, en una temporada marcada por la presencia de sus clubes en competiciones estatales y por el buen rendimiento de sus gimnastas en diferentes categorías y aparatos.