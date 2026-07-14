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MUNDIAL 2026
Francia-España, en directo | Última hora y actualidad del partido de la Roja en semifinales del Mundial
Los de Luis de la Fuente afrontan el duelo de semifinales ante el combinado galo dirigido por Didier Deschamps y con Mbappé, Dembélé y Olise como grandes amenazas
La selección española de fútbol afronta este martes, 14 de julio, el duelo de semifinales del Mundial del 2026 contra Francia. El precedente reciente más recordado y celebrado entre ambas selecciones es el de la semifinal de la Eurocopa 2024 (2-1). Un precioso gol de Lamine, con esa parábola desde el costado derecho que es marca de la casa, sirvió como carátula de un recuerdo que la posterior victoria española en la final contra Inglaterra convirtió en icónico. Didier Deschamps, técnico del combinado galo, afirmó que, para él, España, "es favorita", tal y como aseguró al principio de la competición.
Sigue en directo la actualidad y última hora del Francia-España.
La polémica de Rajoy sigue coleando
El español Lamine Yamal afirmó que "si el fútbol sirve para algo es para integrar" y que tanto las selecciones de España y de Francia son un buen ejemplo de ello.
Lamine Yamal contestó de esta forma al comentario del expresidente español Mariano Rajoy, que afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia.
La selección recuerda el aniversario de la Eurocopa
Tres horas para el partido
Buenas tardes. Quedan tres horas para el comienzo de la semifinal del Mundial entre Francia y España. Aún no tenemos las alineaciones del partido, pero iremos contando minuto a minuto todo lo que suceda en las próximas horas en torno al AT&T Stadium de Dallas, Texas.
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