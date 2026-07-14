Sorpresa en Els Ibarsos, que abre las puertas a Roberto Bautista: "Tiene nivel de sobra física y tácticamente. Jugará de..."
El tenista castellonense aseguró que realizará la pretemporada con el conjunto de Primera FFCV y jugará, pero no de manera asidua, mientras que desde el club aseguran que tenían
Las palabras de Roberto Bautista sorprendieron en Els Ibarsos, aunque la reacción del club no pudo ser más positiva. Desde la entidad confirmaron a Mediterráneo que todavía no existe un acuerdo cerrado, pero también dejaron claro que el extenista tendrá las puertas abiertas cuando decida incorporarse.
Así lo explicó el coordinador Enric Soler, que vería con muy buenos ojos su llegada: «Lo recibiríamos con los brazos abiertos. Estaba acordado que, cuando esté dispuesto, tiene hueco en el club».
La relación de Bautista con Els Ibarsos viene de lejos. El de Benlloch mantiene varias amistades dentro del vestuario y, hace algunos años, ya participó en algunos entrenamientos del equipo. «Tiene un amigo íntimo en el club, Álex González, que es el capitán. Ha venido algunas veces a entrenar con nosotros», señaló Soler.
Confían en sus cualidades
Enric Soler no tiene dudas de que Bautista podría competir con garantías en Primera FFCV. Después de más de dos décadas dedicado al deporte profesional, considera que su condición física está muy por encima de las exigencias de la categoría y destaca que también conserva cualidades futbolísticas suficientes para aportar al equipo.
«Físicamente puede jugar sobrado. Lo pondríamos de delantero o de extremo. Tiene nivel de sobra, tanto por ritmo como tácticamente. Lo podría hacer muy bien», aseguró.
La noticia también sorprendió a los jugadores y al entrenador, Javi Cuevas, que desconocían las intenciones de Bautista. Pese a ello, todos recibirían encantados la posibilidad de compartir vestuario y competir junto a un deportista de élite.
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