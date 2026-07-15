Castelló baraja cambiar la ubicación de la pantalla gigante para la final del Mundial: ¿qué alternativa es la favorita?

El Ayuntamiento de Castelló estudia cambiar de ubicación la pantalla gigante para seguir la final del Mundial de este domingo, a las 21.00 horas, ante la elevada afluencia de público prevista.

La experiencia de las últimas retransmisiones de la selección española, especialmente la semifinal del martes, cuando la plaza Mayor se quedó pequeña, ha llevado al consistorio a valorar un recinto con mayor capacidad.

Así lo confirmó la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien explicó que la decisión todavía no está tomada y que se analizan tanto el aforo como las condiciones técnicas de los posibles emplazamientos.

«Estamos valorando el espacio porque el martes la plaza Mayor ya no admitía a nadie más», señaló. «Estamos viendo si mantenemos la pantalla allí, con control de aforo, o si la trasladamos a un espacio más grande», manifestó.

La señal de televisión, un requisito clave

Carrasco advirtió de que la elección no depende únicamente de la capacidad del recinto.

«Tiene que ser un lugar que garantice una buena señal de televisión», explicó. «Si tenemos que recurrir al streaming, los goles llegarían antes a los móviles que a la pantalla», añadió.

Por ese motivo, técnicos municipales recorrieron durante la jornada distintos espacios de la ciudad para comprobar qué alternativas reúnen las condiciones necesarias.

El objetivo es encontrar un emplazamiento que permita combinar mayor aforo, buena visibilidad, señal televisiva estable y seguridad.

El Refeyme, entre las opciones

Entre los recintos analizados figura el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló (Refeyme), un espacio preparado para acoger eventos multitudinarios y que permitiría ampliar notablemente la capacidad respecto a la plaza Mayor.

La alcaldesa recordó que allí se celebró el pasado 17 de abril de 2026 el concierto de Fito & Fitipaldis, con más de 17.000 asistentes.

Sin embargo, el recinto presenta actualmente algunas dificultades logísticas.

«Refeyme es uno de los espacios que estudiamos. Creíamos que era óptimo, pero ahora coincide con varios circos y debemos comprobar tanto la disponibilidad como que la señal sea adecuada», matizó Carrasco.

La primera edila evitó dar por hecho el traslado. «No quiero adelantar ningún espacio porque todavía no hay nada decidido. Estamos estudiando todas las posibilidades», reiteró.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

Control de aforo si continúa en la plaza Mayor

Si, finalmente, la pantalla permanece en la plaza Mayor, el Ayuntamiento implantará un control de aforo y accesos, similar al utilizado durante la Nochevieja o el encendido de las luces de Navidad.

«Esperamos mucha animación», avanzó Carrasco. «Estoy convencida de que vamos a celebrar una victoria de España y queremos una celebración ordenada, que nada se nos descontrole», señaló.

La alcaldesa defendió esta medida por motivos de seguridad.

«No es nada nuevo: ya lo hacemos en otros grandes eventos para garantizar la seguridad de los castellonenses», subrayó.

Más público por tratarse de la final

El consistorio comunicará en breve la ubicación definitiva, pendiente de equilibrar capacidad, señal televisiva y seguridad.

La previsión municipal es que la asistencia crezca de manera significativa debido a la importancia del encuentro, el horario y el hecho de que se dispute durante el fin de semana.

«Habrá más animación que en estas dos últimas jornadas, al tratarse de la final», resumió Carrasco en referencia al partido de cuartos de final del viernes y a la semifinal del martes.

Imagen de la Plaza Mayor de Castelló, en el inicio del encuentro entre Francia y España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, repleta de aficionados. / Manolo Nebot Rochera

Llamamiento al civismo tras los incidentes

El Ayuntamiento de Castelló y los numerosos consistorios de la provincia que instalarán pantallas gigantes han realizado además un llamamiento al civismo.

La petición llega después de los incidentes puntuales registrados durante las celebraciones de la clasificación del martes, cuando se produjeron daños en mobiliario urbano y otros comportamientos reprochables en distintos puntos.

Las administraciones locales piden disfrutar del encuentro y de una posible celebración de España con responsabilidad, respeto y sin altercados.