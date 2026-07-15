El curioso torneo de golf que este sábado se disputa en Mediterráneo Golf

La Golf Cup Empresas 2026, un innovador torneo corporativo que reunirá el próximo 18 de julio a directivos, empresarios y profesionales de más de 30 empresas en el prestigioso Mediterráneo Golf, uno de los campos más emblemáticos del panorama nacional.

Organizada por Saul Brand junto a la Cámara de Comercio de Castellón, la Golf Cup Empresas nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro donde el deporte sirva como herramienta para fortalecer relaciones profesionales, generar nuevas oportunidades de negocio y fomentar el bienestar dentro del tejido empresarial castellonense.

Valoraciones

Respecto a la trascendencia de la cita, Jesús Ramos, secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, ha destacado que “impulsar iniciativas como la Golf Cup Empresas es un reflejo del compromiso histórico de la Cámara con la provincia”. Además, ha explicado que “este torneo nace con la vocación de ir más allá del deporte: queremos que sea un escenario diferente donde generar sinergias en un entorno saludable, poniendo en valor el esfuerzo y el liderazgo compartidos entre el mundo deportivo y el empresarial".

Así será

El campeonato se disputará por equipos de dos jugadores, bajo una modalidad diseñada para favorecer tanto la competición como la interacción entre las empresas participantes.

La inscripción incluye:

green fee

regalo de bienvenida

de bienvenida avituallamiento durante el recorrido

durante el recorrido reportaje fotográfico oficial

oficial cóctel de clausura con entrega de premios

Todo ello convetirá la jornada en una experiencia completa más allá de lo estrictamente deportivo.

Aspecto benéfico

Además de la competición, el evento incorpora un importante componente solidario. Durante la jornada se celebrará una rifa benéfica cuya recaudación irá destinada a la Casa Ronald McDonald de València, reforzando el compromiso social de la iniciativa y permitiendo que empresas y participantes contribuyan a una causa de gran impacto para numerosas familias.

Filosofía

La Golf Cup Empresas se inspira en los valores que el deporte comparte con el mundo empresarial: trabajo en equipo, superación, liderazgo, esfuerzo y constancia. Un escenario diferente para hacer networking de calidad, en un ambiente distendido y alejado de los formatos tradicionales de relación empresarial.

La organización espera reunir a decenas de empresas de toda la provincia en una primera edición que aspira a consolidarse como una cita anual de referencia dentro del calendario empresarial y deportivo de Castellón.

Las inscripciones permanecen abiertas en la web www.golfcupempresas.com hasta completar el límite de 56 parejas participantes.