Roberto Bautista y Sergio García, dos iconos del deporte de Castellón unidos por el fútbol: ¿Qué opinan sus próximos compañeros de Els Ibarsos... y rivales?

Roberto Bautista y Sergio García comparten algo más que su condición de iconos del deporte castellonense. Los dos han alcanzado la élite en disciplinas individuales, los dos llevaron el nombre de la provincia por escenarios internacionales y los dos han mantenido siempre una relación especial con el fútbol. Ahora, el extenista inicia en Els Ibarsos un camino que recuerda inevitablemente al que ya recorrió el golfista en el Borriol, aunque con matices importantes.

Sergio García se vistió de corto mientras todavía competía como golfista profesional y lo hizo, además, en el club del que fue presidente. Una aventura singular, con una evidente carga emocional, pero también con riesgos añadidos para un deportista que todavía sigue en activo al máximo nivel.

Bautista, entre el fútbol y el tenis. / SP

Bautista, en cambio, llegará al fútbol provincial después de cerrar su etapa en el tenis profesional. No lo hace en paralelo a su carrera, sino como una nueva forma de seguir compitiendo tras años instalado entre los mejores del mundo.

El caso de Sergio García dejó cifras poco habituales para un deportista de su dimensión. Como presidente-jugador del Borriol llegó a disputar 63 partidos, 53 de ellos en Tercera División, con 1.258 minutos, tres goles -uno en categoría nacional-. Bajo su presidencia, además, el club vivió uno de los periodos más brillantes de su historia: ascendió primero a Regional Preferente y después a Tercera División, una categoría en la que llegó a competir durante siete temporadas antes de que en 2018 dejara la presidencia del club.

Roberto Bautista y Novak Djokovic, en las semifinales de Wimbledon-2019. / ANDY RAIN

Así se gestó su fichaje

En Els Ibarsos, Bautista coincidirá con Álex González, el capitán del equipo y su amigo íntimo, que atendió a Mediterráneo para contar cómo se ha gestado el fichaje: «La posibilidad de compartir vestuario no surge ahora de repente. Es una conversación que viene de lejos, casi una promesa entre amigos que el tiempo ha terminado haciendo posible. Me hace muchísima ilusión. Hace mucho tiempo que hablamos de coincidir y, por suerte, podrá ser este año».

Un Álex que lo ve más que preparado para rendir en Primera FFCV: «Sus posiciones ideales creo que son delantero o extremo, pero lo veo de punta. Físicamente es un privilegiado. Con lo que se cuida, no tendrá problemas para adaptarse al fútbol. Además, técnicamente es muy bueno. No dudo que si hubiera elegido el fútbol habría hecho carrera también. Tengo claro que será muy competitivo y tiene ganas de hacerlo bien».

La visión de un rival

La otra perspectiva estará en sus rivales. Uno de ellos será Manu García, futbolista del San Pedro, que no tiene dudas de que se adaptará bien a la categoría: «Me parece muy interesante para la liga que un deportista de élite juegue aquí después de haber sido de primer nivel. Es una categoría exigente, pero creo que lo hará bien». Y así, el balón ya llama a Bautista.