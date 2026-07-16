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El Circuito Provincial de Tenis corona a sus campeones en Almassora

La jornada deja seis vencedores en las diferentes modalidades menores y absolutas

Los campeones y finalistas del torneo organizado por el Circuito Provincial de Tenis de Castellón y celebrado en el Club de Tenis de Almassora.

Los campeones y finalistas del torneo organizado por el Circuito Provincial de Tenis de Castellón y celebrado en el Club de Tenis de Almassora. / Tenis Drive Academy

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Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El Club de Tenis Almassora acogió la pasada semana una nueva prueba del Circuito Provincial de Tenis de Castellón, una competición que volvió a demostrar el buen nivel de los jugadores de la provincia. El torneo contó con cuadros masculinos y femeninos de las categorías benjamín, infantil y absoluta.

Después de varios días de competición, el campeonato celebró el pasado sábado las finales de los cuadros principales y de consolación. En benjamín masculino, Enzo Pines se impuso a Quim Cabedo por 4-1 y 5-3, mientras que Beatriz Castellanos venció a Zoe Fabregat por 4-2 y 4-0 en la final femenina. En la categoría infantil, Aidan Junyi derrotó a Agustín Barjau por 7-5 y 6-3. Por su parte, Salomé Artunduaga se proclamó campeona tras superar a Ana Moreno por 6-3 y 6-1.

En las finales absolutas Diego Esteban se llevó el título masculino al vencer a Manuel Fernández por 6-2 y 6-1. La final femenina fue la más igualada de la jornada y terminó con la victoria de Catherine N. Piliguano frente a Elena Llauradó por 3-6, 6-4 y 10-5.

Ocho semanas restantes

La competición contempla seis pruebas en cada una de las categorías de menores (benjamín, alevín, infantil y cadete) y cuatro torneos de categoría absoluta. Durante las ocho semanas, el circuito recorrerá algunos de los principales clubes de tenis de la provincia, con paradas en Benicarló, Nules, la Vall d’UixóVila-realCastellóBenicàssim y Burriana.

Los primeros clasificados del cuadro de consolación, en Almassora.

Los primeros clasificados del cuadro de consolación, en Almassora. / Tenis Drive Academy

Los resultados obtenidos en cada una de las pruebas servirán para elaborar la clasificación definitiva. Los mejores jugadores conseguirán una plaza para disputar el máster final en septiembre en la Juan Carlos Ferrero Tennis Academy de Villena, una referencia del tenis internacional.

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Invitado de lujo

La presentación oficial del Circuito Provincial tendrá lugar el viernes 24 de julio, a las 12.30 horas, en las instalaciones de La Plana Sport Castellón. El acto incluirá una rueda de prensa con representantes de las instituciones, federación, clubes provinciales y entidades colaboradoras. También está prevista la asistencia del tenista castellonense recientemente retirado Roberto Bautista.

Galería | La carrera de Roberto Bautista, en imágenes

Galería | La carrera de Roberto Bautista, en imágenes

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