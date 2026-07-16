La euforia se desata en Castelló tras la victoria argentina en la semifinal del Mundial

Durante la jornada de ayer, miércoles 15 de junio, cientos de argentinos residentes en la capital de la Plana se unieron para vivir la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. El objetivo era uno solo: asegurar el pase a la gran final contra España.

El ambiente empezó a caldearse desde media tarde con el banderazo, una tradición entre los aficionados argentinos en las previas de los grandes partidos. La cita arrancó a las 18:30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Castelló, tiñendo el centro de la ciudad con los colores celeste y blanco, e inundando el lugar con los cánticos de la hinchada argentina.

Familias enteras, jóvenes y simpatizantes de la selección se sumaron con el sueño de "ver la cuarta estrella brillar en la camiseta" como gritaban en uno de los cánticos que más retumbó en la plaza Mayor de Castelló.

Tras un partido de infarto, la selección argentina se impuso con un 1-2 que desató la euforia y catapultó al equipo a la final. La locura por la victoria se apoderó de las calles castellonenses hasta altas horas de la noche, donde una marea de aficionados volvió a concentrarse en el centro para festejar el triunfo.

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El desenlace de este Mundial deparará una final muy reñida, enfrentando a la campeona de Europa contra la actual campeona de América y del mundo.