Estos son los municipios de Castellón que instalarán una pantalla gigante para el España-Argentina

España se paralizará el próximo domingo 19 de julio, a las 21:00 horas, cuando la selección española y Argentina disputen la final del Mundial 2026.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente ha logrado clasificarse para una final de la Copa del Mundo 16 años después, tras derrotar a grandes selecciones como Portugal, Bélgica y Francia con un juego que ha ilusionado a los seguidores de la Roja.

En Castellón, son varios los municipios que han vibrado durante las semanas que lleva disputándose el torneo. En las últimas eliminatorias, numerosos ayuntamientos han aprovechado la euforia generada por la selección para instalar pantallas gigantes y permitir que los vecinos vivan colectivamente los partidos.

Castelló, todavía pendiente de confirmar la ubicación

El Ayuntamiento de Castelló todavía no ha confirmado el lugar definitivo en el que se instalará la pantalla gigante para seguir la final frente a Argentina, que comenzará el próximo domingo a las 21.00 horas.

Desde el consistorio explican que una de las principales razones es la gran afluencia registrada en la plaza Mayor, especialmente durante la semifinal contra Francia. Según señaló la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, «la plaza Mayor no admitía a nadie más».

Los aficionados vibran desde la Plaza Mayor. / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

Por este motivo, el Ayuntamiento está estudiando diferentes emplazamientos que permitan acoger a un mayor número de aficionados. De mantenerse la ubicación habitual, sería necesario establecer un control de acceso, como sucede durante otros acontecimientos multitudinarios, entre ellos la celebración de Nochevieja o el encendido de las luces de Navidad.

Mientras se concreta el espacio elegido por el Ayuntamiento, Estepark ya ha anunciado que retransmitirá el encuentro en sus instalaciones. El recinto contará con aparcamiento gratuito y se espera un gran ambiente para disfrutar de la final, como ya ha ocurrido en los partidos disputados por España desde los octavos de final.

Localidades que ya han confirmado pantallas gigantes

Estos son los municipios que, por el momento, han anunciado la retransmisión pública del encuentro:

Burriana: paseo marítimo.

Vila-real: plaza Mayor.

Almenara: Parc Municipal de la Platja Casablanca.

Xilxes: plaça de l’Armada.

Onda: Raval de Sant Josep.

Vall d’Alba: piscina municipal.

La Vall d’Uixó: Coves de Sant Josep.

Nules: plaza Mayor.

Les Coves de Vinromà: plaza de España.

Torreblanca: calle Sant Joan.

Alcossebre: plaza de la Mola.

Alcalà de Xivert: plaza de la Iglesia.

Càlig: Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglés.

Vinaròs: paseo marítimo.

Oropesa del Mar: plaza Mayor.

El listado de municipios se irá actualizando a medida que los respectivos ayuntamientos confirmen nuevas ubicaciones.

Una noche muy especial

La provincia se prepara para vivir una cita histórica en la que todo el país vibrará con la selección española. Una noche que muchos recordarán por el lugar en el que estuvieron y las personas con las que compartieron el partido, como ya ocurrió el 11 de julio de 2010, cuando España consiguió su primera estrella tras derrotar a Países Bajos en la primera final mundialista de su historia.

Centenares de aficionados se reúnen en la Plaça Major. / Kmy Ros

Además, los diferentes consistorios han realizado un llamamiento al civismo después de que, tras la semifinal contra Francia, se registraran algunos incidentes que provocaron daños en el mobiliario urbano de varios municipios.