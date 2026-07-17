Un argentino no entiende de distancias: Los preparativos de los seguidores albicelestes para la gran final del Mundial en Castelló

La Copa del Mundo de fútbol es uno de los acontecimientos más multiculturales del planeta. En esta edición, la competición reunió a 48 selecciones de los cinco continentes. Sin embargo, el torneo no solo se vive en los estadios, sino también en las celebraciones que tienen lugar en diferentes países y ciudades. En Castelló han sido varias las selecciones, además de la española, que han reunido a un gran número de aficionados para seguir sus encuentros en la capital de la Plana. Una de ellas ha sido Argentina, rival de España el próximo domingo en la final.

Desde la Asociación Cultural Argentina El Ceibo atendieron a Mediterráneo para explicar cómo han vivido la cita y cuáles son sus planes para este domingo. Ariel Altamiranda, su presidente, defiende que cada ciudadano elija libremente cómo ver el encuentro, ya sea en grupo o en solitario, aunque la asociación ha invitado a todos sus miembros para vivir juntos cada partido disputado por la Albiceleste en el torneo. «Cuando podíamos, íbamos a un bar, pero han jugado varios encuentros de madrugada que hemos tenido que ver en la sede», relata. Entre legañas, emoción y sueño han seguido una participación que «llena de orgullo a todos los argentinos, que, como mínimo, van a ser subcampeones del mundo», afirmó.

Ariel también quiso recordar la experiencia de la semifinal frente a Inglaterra, que «para muchos era mucho más que un partido de fútbol», en referencia al conflicto por las Malvinas. «Nosotros lo vimos en el Route 66, en la calle Maestro Ripollés; pero el bar de al lado y el Dublin House también estaban repletos de argentinos: seríamos más de 200 viendo el partido por la zona», señala.

Los aficionados argentinos, antes del Argentina-Inglaterra de semifinales, en la plaza Mayor de Castelló. / Asociación Cultural Argentina El Ceibo

Altamiranda destacó la rápida movilización de los aficionados argentinos. «Justo había acabado el encuentro de semifinales y ya estaban mirando qué hacer para la final», comenta entre risas.

Sin embargo, a pesar de la antelación, no ha sido posible encontrar un espacio en el que puedan reunirse exclusivamente aficionados argentinos. Después de mantener varias conversaciones con el Ayuntamiento, la asociación decidió invitar a todos sus miembros a acudir a una de las dos pantallas que se instalarán en Castelló, donde «el respeto será lo primero».

En el aspecto futbolístico, Ariel se muestra satisfecho con la final y asegura que España es una de las selecciones contra las que menos le dolería perder. «No quería perder de ninguna manera contra Inglaterra ni tampoco contra Francia en una final», se sinceró.

La final soñada

Camila Tolosa, una residente argentina de Onda e hija de padres argentinos, traslada su emoción a raíz de la agónica y heroica clasificación para la final: «Viví con mucha ilusión el pase y la posibilidad de ver un España-Argentina». «Al final, son mis dos países y me hace ilusión verlos jugar», ahonda. Sin embargo, a la postre, se decanta por una de las dos selecciones. «Aunque lleve aquí más de media vida, la selección argentina, sobre todo por Leo Messi, me emociona más», confiesa.

La final se vivirá en Castelló con una mayoría de aficionados españoles, pero también con una destacada presencia argentina que pondrá de manifiesto la diversidad cultural de la provincia.