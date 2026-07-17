El castellonense Josele Ballester se agarra al British Open con una remontada espectacular

Bravo. Josele Ballester estará el fin de semana en el British Open 2026. El golfista castellonense logró superar el corte en el Royal Birkdale Golf Club después de una segunda jornada de enorme sufrimiento, resuelta con un final espectacular que le permitió pasar del +4 al +1 en el acumulado.

Cuando su continuidad en el torneo parecía prácticamente comprometida, Ballester sacó carácter en el tramo decisivo. Un eagle en el hoyo 17 y un birdie en el 18 cambiaron por completo el desenlace de su vuelta y le dieron el billete para disputar las dos últimas rondas del campeonato. Un cierre brillante que le permite, en su cuarto major, jugar por primera vez el fin de semana en un torneo de Grand Slam.

Josele Ballester, en la Coma, después de un entrenamiento, antes de estas navidades. / KMY ROS

El inicio no fue sencillo. En el hoyo 1 se complicó con la salida, tuvo problemas en el segundo golpe y firmó un doble bogey tras sufrir también sobre el green. El golpe podía haber condicionado toda la ronda, pero Ballester respondió de inmediato en el hoyo 2 con un gran acercamiento y un birdie para volver a mejorar.

A partir de ahí, el español se mantuvo en pie con una serie de pares, aunque sin poder transformar algunas oportunidades que le habrían dado más margen. La situación se volvió todavía más delicada en los hoyos 14 y 15, donde dos bogeys consecutivos le dejaron al borde de la eliminación y con muy poco margen de reacción.

Entonces apareció el Ballester más incisibo. En el par cinco del 17 embocó un putt de unos nueve metros para eagle y reabrió una puerta que parecía cerrada. En el 18, con la presión al máximo, firmó un gran segundo golpe y dejó el birdie prácticamente hecho para completar una remontada de enorme valor.

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Con ese final de campeón, Ballester aseguró su presencia entre los mejores del British Open y afrontará las dos últimas jornadas con el objetivo de seguir escalando posiciones en la clasificación.