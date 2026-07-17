Grandísima noticia para el Amics Castelló: Eric Stutz seguirá un año más para intentar lograr el ascenso... y otro joven fichaje

Grandísima noticia para el Amics Castelló. El club castellonense ha hecho oficial la renovación de Eric Stutz, uno de los grandes baluartes del equipo durante las últimas temporadas y una pieza llamada a ser fundamental en el nuevo proyecto que tendrá como gran reto devolver al conjunto de la Plana a Primera FEB.

La continuidad de Stutz supone un golpe de autoridad para el Amics Castelló, que asegura la permanencia de uno de los jugadores más importantes de su historia reciente. El interior estadounidense se ha ganado el respeto y el cariño de la afición gracias a su rendimiento, compromiso, regularidad y liderazgo, convirtiéndose en una referencia dentro y fuera de la pista.

Durante las últimas campañas, Stutz ha sido mucho más que un jugador importante. Su experiencia, su capacidad para aparecer en los momentos decisivos y su identificación con el club le han convertido en uno de los nombres propios del Amics Castelló. Un jugador fiable, competitivo y con carácter, capaz de aportar puntos, rebote, dureza y ascendencia sobre el grupo.

En la temporada 2025/26 volvió a demostrar su enorme importancia dentro del equipo. En la fase regular firmó 12,8 puntos, 3,9 rebotes y 11,7 créditos de valoración por partido, unos números que ya reflejan su peso en el conjunto castellonense. Sin embargo, su rendimiento creció todavía más en los playoffs, donde dio un paso adelante y promedió 13,8 puntos, 8 rebotes y 18,3 de valoración, siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo en la lucha por el ascenso.

Stutz. / TONI LOSAS

Con su renovación, el Amics Castelló mantiene a uno de los pilares del vestuario y refuerza la ambición de un proyecto que quiere volver a ilusionar a la afición. Eric Stutz seguirá aportando experiencia, calidad, liderazgo y competitividad a las órdenes de José Luis Pichel en una temporada que se presenta exigente, pero también cargada de esperanza.

Darío Lozano, talento de futuro para el Amics

Además, el Amics Castelló también anunció la incorporación de Darío Lozano (Valencia, 2 de septiembre de 2008), un joven exterior que actúa principalmente en la posición de escolta. El jugador alternará la dinámica del primer equipo en Segunda FEB con el conjunto de Tercera FEB, dando un paso más en su formación dentro de la estructura del club.

Formado en las canteras del CB L’ Horta Godella y Valencia Basket, Darío ha destacado desde muy joven por su talento, capacidad anotadora y personalidad sobre la pista. Además, ha sido internacional con la selección española en categorías inferiores de 3×3, una experiencia que avala su progresión y el potencial que atesora.

La pasada temporada militó en el equipo U22 de UCAM Murcia, donde continuó dando pasos adelante en su desarrollo como jugador, compitiendo en un entorno de máximo nivel formativo.

En esta nueva etapa, Darío compaginará los entrenamientos con los equipos de Tercera FEB y Segunda FEB, una apuesta del Amics Castelló por seguir potenciando el talento joven y facilitar su crecimiento dentro de una estructura competitiva que le permita continuar evolucionando.

Con esta incorporación, el club suma a un exterior joven, con proyección y margen de crecimiento, convencido de que su trabajo, ambición y calidad encajan a la perfección con la filosofía del proyecto.

Más las tres incorporaciones

Por un lado, Guillermo Mulero llega para reforzar el juego exterior.El escolta aportará energía, capacidad anotadora y agresividad ofensiva, cualidades con las que el Amics busca ganar recursos en el perímetro y disponer de más soluciones en los momentos de atasco.

Además, incorporación de Hugo Arbosa permitirá al conjunto castellonense ganar presencia en la zona. El ala-pívot ofrece versatilidad, capacidad física y margen de crecimiento, además de la posibilidad de adaptarse a diferentes situaciones tácticas.

Por último, Dídac Cebolla está llamado a aportar dirección, ritmo y soluciones en la creación, además de asumir responsabilidades en una posición clave.

Cebolla disputará desde hoy y hasta el 19 de julio el Europeo sub-20 de Liubliana, en Eslovenia, una cita que confirma su proyección y que permitirá medirle ante algunos de los mejores jugadores de su generació