Del Mediterráneo a la montaña: cuatro grandes citas deportivas animan el fin de semana en Castellón

Mar, arena, calles, senderos y calles de golf. La provincia de Castellón afronta un fin de semana marcado por el deporte y por la variedad de escenarios. El sábado 18 y el domingo 19 de julio del 2026, la actividad se repartirá entre las playas de Peñíscola, Benicarló y Benicàssim, el campo de Mediterráneo Golf de Borriol y el entorno montañoso de la Serra d’en Galceran.

Natación en aguas abiertas, tenis playa, golf por equipos y carreras de montaña componen una agenda especialmente atractiva para participantes y espectadores. Estas son las citas principales, con sus lugares, horarios y características.

🏊‍♀️ Travessia Peníscola-Benicarló: un fin de semana completo de aguas abiertas

📅 Cuándo: sábado 18 y domingo 19 de julio

📍 Dónde: playas de Benicarló y Peñíscola

🌊 Modalidades: Minidesafío 1K, Desafío 3K y Clásica de 8K

La clásica de Natación Peñíscola-Benicarló alcanza su 32ª edición convertida en una de las pruebas de aguas abiertas más reconocidas del litoral castellonense. La competición volverá a formar parte de la Copa de España de Aguas Abiertas y ocupará prácticamente todo el fin de semana con actividades para distintos niveles.

Detalles de la travesía entre Peñíscola y Benicarló. / INSTAGRAM

🟦 Sábado 18: distancias de uno y tres kilómetros

La jornada del sábado comenzará por la mañana con el Desafío 3K, una prueba de tres kilómetros pensada para nadadores con experiencia, pero más accesible que la gran travesía del domingo.

Junto a ella se estrenará el Minidesafío 1K, la principal novedad de esta edición. Su recorrido de un kilómetro pretende acercar la natación en aguas abiertas a deportistas que todavía no están preparados para afrontar distancias mayores.

Por la tarde se celebrará además el campeonato social dedicado a los nadadores más jóvenes. La jornada concluirá con una reunión técnica o briefing en el Magatzem de la Mar de Benicarló, donde la organización explicará los detalles de seguridad, recorrido y funcionamiento de la prueba principal.

🟥 Domingo 19: la gran travesía entre Peñíscola y Benicarló

El plato fuerte llegará el domingo con La Clàssica de 8 kilómetros, que partirá desde la Playa Sur de Peñíscola y finalizará en la playa del Morrongo de Benicarló.

La prueba obliga a los nadadores a completar una larga travesía en paralelo a la costa del Baix Maestrat, condicionada por el oleaje, las corrientes, el viento y la orientación en mar abierto. No se trata únicamente de una prueba de velocidad: la resistencia, la estrategia y la capacidad para mantener el rumbo son fundamentales.

Entre los participantes anunciados figuran especialistas como Kiko Hervás, olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012, además de las nadadoras Jessica Rodríguez y Aida Bertran, que ya conocen el triunfo en esta competición.

Travesía entre Peñíscola y Benicarló. / FACEBOOK

👀 Por qué merece la pena verla

La salida desde Peñíscola ofrece una de las imágenes más espectaculares del fin de semana: decenas de nadadores entrando simultáneamente en el Mediterráneo con el perfil de la ciudad amurallada como telón de fondo. La llegada a la playa del Morrongo también permite seguir de cerca los últimos metros y recibir a los participantes.

🎾 Benicàssim lleva el tenis a la arena

📅 Cuándo: durante el fin de semana

📍 Dónde: playas de Benicàssim

🎾 Modalidad: tenis playa por parejas

⏰ Horario exacto: de 10.30 a 13.00 horas y a partir de las 16.00 horas

Benicàssim vuelve a demostrar que sus playas son también grandes instalaciones deportivas al aire libre. El tenis playa combina elementos del tenis tradicional, el pádel y el vóley playa, y se juega sobre arena con una red elevada y palas específicas.

Los partidos se disputan habitualmente por parejas. La principal particularidad es que la pelota no puede tocar el suelo: cada punto se resuelve mediante voleas, remates, bloqueos y golpes rápidos desde cualquier zona de la pista. Esto provoca encuentros ágiles, espectaculares y fáciles de seguir desde el exterior.

La localidad cuenta con una estrecha vinculación con esta disciplina y la playa de la Torre de Sant Vicent ha acogido durante 2026 distintas competiciones autonómicas organizadas con la colaboración del club Castellón Arena.

La jornada comenzará por la mañana, de 10.30 a 13.00 horas, con las competiciones mixta e infantil. Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, será el turno de las categorías masculina y femenina, ofreciendo una intensa jornada de deporte, convivencia y diversión junto al mar Mediterráneo.

🏖️ Un deporte especialmente visual

El tenis playa ofrece uno de los ambientes más estivales de toda la agenda. Las pistas montadas sobre la arena, los saltos junto a la red, los remates y la presencia del Mediterráneo convierten el torneo en un buen espectáculo incluso para quienes no conocen en profundidad sus reglas.

Además, las dimensiones reducidas del terreno de juego permiten contemplar los partidos desde muy cerca y apreciar la velocidad de reacción y coordinación que exige esta modalidad.

⛳ Deporte, empresa y solidaridad en Mediterráneo Golf

📅 Cuándo: sábado 18 de julio

📍 Dónde: Mediterráneo Golf, urbanización de la Coma, Borriol

🏌️ Formato: equipos empresariales de dos jugadores

🤝 Actividad: competición, networking, cóctel y rifa solidaria

El campo de Mediterráneo Golf, situado en la urbanización de la Coma de Borriol, acogerá el sábado la Golf Cup Empresas 2026, organizada por Saul Brand y la Cámara de Comercio de Castellón.

La cita reunirá a directivos, profesionales y representantes de más de 30 empresas de la provincia. La competición nace con una doble finalidad: medir a los participantes sobre el campo y crear un espacio diferente para las relaciones empresariales, alejado de despachos, reuniones y formatos convencionales.

🏌️‍♀️ ¿Cómo se disputa?

Cada empresa participa con un equipo formado por dos jugadores. La modalidad elegida es la Canadá Cup, aunque los dos integrantes de cada equipo competirán en partidas distintas.

En este formato, cada golfista completa su propia vuelta y el resultado de ambos jugadores se suma para obtener la clasificación del equipo. Esto significa que el rendimiento individual cuenta, pero el resultado final depende del equilibrio y la regularidad de los dos representantes de cada compañía.

La organización ha fijado un máximo de 56 parejas, por lo que el torneo puede reunir a más de un centenar de golfistas.

🎁 Más que 18 hoyos

La inscripción incluye el green fee de los dos componentes, un regalo de bienvenida, avituallamiento durante el recorrido, bebidas en diferentes puntos del campo, fotografía oficial y un amplio reportaje del campeonato.

La jornada finalizará con un cóctel y la entrega de premios, concebidos como un punto de encuentro entre las compañías participantes. La experiencia combina así competición, bienestar, naturaleza y generación de contactos profesionales.

❤️ Una rifa con finalidad benéfica

El torneo incorpora también una vertiente solidaria. Durante la jornada se celebrará una rifa a beneficio de la Casa Ronald McDonald de València, con experiencias gastronómicas, material, tratamientos y regalos aportados por diferentes empresas.

El campo de Mediterráneo Golf, conocido también por ser el recorrido donde se formó Sergio García, añade un escenario especialmente atractivo a una competición que aspira a asentarse en el calendario empresarial y deportivo de Castellón.

🏃‍♀️ La Serra d’en Galceran reta a corredores y senderistas

📅 Cuándo: domingo 19 de julio

📍 Dónde: la Serra d’en Galceran

⏰ Salida: 7.30 horas para la prueba de 21K y 7.40 para la modalidad de 12,5K

⛰️ Distancias: 21 kilómetros y 12,5 kilómetros

El interior de la provincia tomará el relevo el domingo con la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran, una de las citas veteranas del calendario provincial de montaña.

Organizada por la Asociación Amigos de la Montaña y el Ayuntamiento, la prueba pretende combinar deporte, turismo activo y puesta en valor del paisaje de la Serra d’en Galceran. Junto a la competición principal se celebra también una marcha de carácter no competitivo.

🔴 Volta a Peu de 21 kilómetros

La modalidad reina comenzará a las 7.30 horas y propone un recorrido de 21 kilómetros con aproximadamente 1.130 metros de desnivel positivo.

Es una prueba exigente, dirigida a corredores acostumbrados al trail y a los recorridos con subidas prolongadas, descensos técnicos, pistas forestales y senderos. El desnivel acumulado convierte la gestión del esfuerzo en un elemento tan importante como la velocidad.

Los participantes tendrán que dosificar fuerzas desde los primeros kilómetros, especialmente por las temperaturas propias del mes de julio, pese al horario temprano de la salida.

🟡 Recorrido de 12,5 kilómetros

A las 7.40 horas comenzará la modalidad de 12,5 kilómetros, con unos 497 metros de desnivel positivo.

Este trazado contará con una categoría competitiva para jóvenes de entre 14 y 17 años y una marcha general no competitiva para adultos. Es una alternativa más accesible que los 21 kilómetros, aunque mantiene el carácter montañoso y los principales atractivos paisajísticos del entorno.

🌄 Deporte y paisaje en el interior

Más allá de la clasificación, la Volta a Peu permite descubrir pistas, caminos y senderos del término municipal. La salida a primera hora, la luz del amanecer y las vistas del interior castellonense convierten la cita en una de las propuestas más fotogénicas del domingo.

📌 La agenda deportiva, de un vistazo

Sábado 18 de julio

🏊‍♂️ Desafío 3K y Minidesafío 1K

📍 Benicarló y Peñíscola

🌊 Natación en aguas abiertas para diferentes niveles.

🎾 Tenis playa

📍 Benicàssim

🏖️ Competición por parejas sobre la arena.

⛳ Golf Cup Empresas 2026

📍 Mediterráneo Golf, Borriol

🤝 Torneo por equipos, networking y acción solidaria.

Domingo 19 de julio

🏊‍♀️ Clàssica Peníscola-Benicarló de 8 kilómetros

📍 Salida en la Playa Sur de Peñíscola y llegada en el Morrongo de Benicarló

🌊 La prueba principal de la Copa de España de Aguas Abiertas.

🏃‍♂️ XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran

📍 La Serra d’en Galceran

⏰ 7.30 horas, 21K; 7.40 horas, 12,5K

⛰️ Carrera y marcha por caminos y senderos de montaña.

Un fin de semana para recorrer Castellón a través del deporte

La agenda permite viajar de la costa al interior sin abandonar la competición. Desde los nadadores que unirán Peñíscola y Benicarló hasta los corredores que afrontarán más de 1.000 metros de desnivel en la Serra d’en Galceran, la provincia volverá a mostrar la diversidad de sus espacios deportivos.

El tenis playa aportará ambiente estival en Benicàssim y Mediterráneo Golf reunirá en Borriol a deporte, empresa y solidaridad. Cuatro escenarios muy diferentes para un fin de semana en el que Castellón volverá a jugar, nadar, caminar y correr al aire libre.