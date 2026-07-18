Un camino lleno de paralelismos con el 2010 guía a España hacia su segunda estrella

España juega este domingo la final del Campeonato Mundial de la FIFA por segunda vez en su historia. El desenlace del torneo enfrentará al combinado dirigido por Luis de la Fuente contra la selección argentina, vigente campeona que peleará por defender el título que ya consiguieron en 2022. El 11 de julio de 2010 fue la noche mágica en la que España tocó el cielo, una fecha marcada en la historia nacional. Dieciséis años y ocho días después, España buscará levantar el trofeo mundialista al cielo de Nueva York y repetir la odisea de Johannesburgo, cuando Iniesta unió a todo el país en un solo grito celebrando que, por fin, se conseguía esa ansiada estrella.

Casi 16 años han pasado desde ese momento. Dos Eurocopas y una Nations League ha conseguido España desde entonces, pero con una generación de jugadores completamente distinta. Tan solo Jesús Navas, el encargado de comenzar la carrera que nos daría el gol de la victoria en Sudáfrica, ha participado en los tres títulos que ha conseguido el combinado nacional desde aquel mundial. Un relevo generacional ha azotado a la selección, que vuelve a enfrentar un mundial con la ilusión de alzarse con el campeonato del mundo, y con muchas coincidencias con el mundial de 2010 que parecen indicar que 'La Roja' conseguirá levantar nuevamente el título.

Jesús Navas se lamenta tras una ocasión en la Final del Mundial de 2010 en Sudáfrica / LAVANDEIRA JR.

Mismo grupo, mismo antecedente, misma fecha

España llegó al Mundial de 2010 clasificando en primer lugar en el periodo de clasificaciones de la UEFA, misma situación que para el mundial que se disputará este año, estando en ambas clasificaciones en el grupo E y enfrentando a Turquía. La parte fácil de la coincidencia. Sin embargo, en el sorteo mundialista España también se ha colocado como 'cabeza de serie' dentro del grupo H, misma situación y mismo grupo que en 2010, dos competiciones mundialistas en las que España encabezó la clasificación de la fase de grupos. Durante la fase de grupos, en 2010, enfrentó a Suiza, Honduras y Chile, cuyo entrenador era Marcelo Bielsa, mismo seleccionador que el de la actual Uruguay, selección que se enfrnetó a España en el último partido de la fase de grupos, igual que pasó con el combinado chileno. Además, en la convocatoria de Luis de la Fuente figura que 8 jugadores del FC Barcelona estarán bajo sus órdenes, misma cantidad de jugadores 'culés' que Vicente del Bosque utilizó en su momento.

Oyarzabal, Lamine Yamal y Nico Williams celebran un gol / Michael Kappeler/dpa

Durante el torneo de 2010, la selección de Vicente del Bosque comenzó sembrando dudas. La derrota contra Suiza en el primer partido generó desconfianza alrededor del equipo nacional, un paralelismo con el primer partido mundialista de este año, en el que España era favorita para ganar a Cabo Verde pero que se saldó con un empate. Otra casualidad se da en el partido contra Portugal, un encuentro que España termina ganando por un gol a cero en octavos de final, misma ronda y mismo resultado que se dio en 2010. En las semifinales, ambas selecciones a las que se enfrentó España eran europeas y habían caído contra 'La Roja' en la Eurocopa anterior y en el Mundial ambas sufrieron el gol de un defensa, Carles Puyol y Pedro Porro. A ello hay que sumarle que Mikel Oyarzabal, máximo goleador actual, ha anotado cinco tantos, los mismos que llevaba Villa antes de la final del Mundial de 2010, llegando a la final sin prórrogas en ambos campeonatos.

Al igual que en 2010, la selección llega de ganar la anterior Eurocopa, ganando en ambas a Alemania e Italia. 'La Roja' llegó al campeonato mundial de Sudáfrica clasificado en segundo lugar dentro del raking FIFA, misma posición en la que ha comenzado el de este año. En el Mundial de 2006, España cayó en octavos de final, misma ronda en la que fue eliminado en 2022. Francia venía de ser subcampeón del mundo después de perder la final en la tanda de penaltis después de que Trezeguet lo lanzara fuera, misma situación que hace cuatro años, cuando Francia perdió la final en penaltis después de que Tchouameni lanzara fuera el que le correspondía, el primero que iba fuera en una final desde el de 2006. Portugal, la otra vecina de España, quedó segunda en ambos mundiales con un guión calcado: empate con un rival africano, goleada a uno asiático y empate sin goles ante un rival sudamericano.

Aurelien Tchouameni falla el penalti en la tanda de la final del mundial de 2022 en Catar / Ronald Wittek

El Mundial comenzó el próximo jueves 11 de junio de 2026. Casualidad o no, la Copa del Mundo que levantó España por primera vez hace ya 16 años, también arrancó un 11 de junio. Con el mismo partido inaugural, México contra Sudáfrica, esta vez en suelo americano. El combinado mexicano, dirigido en aquel momento por Javier Aguirre, ha vuelto a contar con el mismo entrenador que en 2010. El seleccionador abandonó el puesto tras caer eliminado, en ambas ocasiones, en octavos de final. Por aquel entonces, el segundo partido de España, contra Honduras, se jugó el 21 de junio, mismo día que este año la selección ha disputado, también, su segundo partido.

Fuera de la selección...

Fuera del ámbito de la selección siguen las casualidades. Shakira, cantante del famoso 'Waka Waka' que se convirtió en el himno del Mundial que coronó España, también canta la canción de este año, que fue lanzada el 14 de mayo bajo el nombre 'Dai Dai'. El parecido es más que evidente, una composición de la cantante colombiana, con un ritmo pegadizo y facil de recordar y un título compuesto por dos palabras que se incrustan en la mente de cualquiera.

En ambos mundiales hay una mascota que es un felino (Jaguar en 2026 y Leopardo en 2010), Mourinho fichó por el Real Madrid en ambas temporadas tras una campaña de sequía del equipo blanco, el Atlético de Madrid perdió la final de la Copa del Rey tanto en 2010 como en 2026, el Real Madrid no logró ningún título en ninguna de las dos, el FC Barcelona se proclamó campeón de Liga y Supercopa de España en ambas y el Getafe consiguió la clasificación para competición europea. Por si fuera poco, la máxima autoridad de la iglesia católica, el papa, visitó España tanto en 2010 como en 2026, Rumanía quedó tercerca en Eurovisión en ambas ocasiones, Toy Story estrenó una nueva película de su saga, Pepa Bueno presentaba el 'Telediario 2' y en ambos casos el presidente de España era socialista.

Una serie de coincidencias que no significan nada, pero que no han dejado de aparecer con el transcurso del Mundial. Ya en la final, la selección liderada por Luis de la Fuente ha demostrado con fuerza su candidatura a alzarse con el título y poder lucir una segunda estrella junto al escudo.