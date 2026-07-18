Josele Ballester sigue asombrando en el British Open y firma su mejor vuelta en un major: "Cuando estoy contra la pared, saco mi mejor juego»

«El golpe es espectacular. Josele Ballester, sí señor». La narración acompañó uno de esos impactos que explican una vuelta y, quizá, también una forma de competir. Apenas unas horas antes, el castellonense había estado al borde de quedarse fuera del fin de semana del British Open. El viernes se salvó sobre la bocina, con un final de eagle y birdie que le permitió pasar el corte con el marcador justo. El sábado, ya con una vida extra en Royal Birkdale, respondió como los grandes.

Ballester firmó un 66, cuatro bajo par, en la tercera jornada del British Open y escaló hasta el T18 en pleno moving day. El salto tiene valor por la clasificación, pero también por el contexto. Venía de una segunda vuelta al límite, de esas que obligan a agarrarse al torneo con uñas y dientes. Durante muchos hoyos estuvo virtualmente fuera, pero encontró una salida cuando el margen ya era mínimo. Y esa supervivencia le cambió la mirada para afrontar el sábado.

El propio Josele reconoció después que los dos últimos hoyos del viernes le acompañaron durante toda la tercera vuelta. «Fueron bastante caóticos, en el buen sentido», admitió el castellonense. Aquella secuencia, lejos de pesarle, le dio una especie de liberación competitiva. «Hoy pensé varias veces en esos dos hoyos y en la suerte que tenía de estar jugando», explicó.

Esa sensación le permitió encarar la jornada con otra mentalidad, más suelto y menos atenazado por el resultado. «Me dio perspectiva para afrontar la vuelta sin estrés y disfrutar ahí fuera», señaló Ballester. El golfista castellonense lo resumió con una frase que define muy bien su carácter competitivo: «Cuando estoy contra la pared y necesito sacar mi mejor juego, muchas veces lo hago».

Su tarjeta fue la mejor que ha firmado hasta ahora en un major. Por primera vez bajó de los 70 golpes en una vuelta de Grand Slam y lo hizo en el escenario más exigente, en un British Open donde también ha superado por primera vez el corte. El 66 de este sábado, con seis birdies y dos bogeys, le permitió abandonar la zona baja de la clasificación y meterse de lleno en la pelea por un buen resultado final. El viernes sobrevivió y el sábado voló. Este domingo, Josele buscará cerrar el British lo más arriba posible y confirmar su gran reacción en Royal Birkdale