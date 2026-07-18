Miguel Dasí y Noa Puig ganan el Desafío 3K de la Travesía Peñíscola-Benicarló

La primera jornada de la Travesia Peñiscola Benicarló ha estado protagonizada por el Desafio 3K y el Minidesafio 1K con salida desde las Playas del Morrongo y la Caracola de Benicarló y con meta en el Gran Hotel de Peñíscola.

La prueba batió batido el record de participación con más de 250 participantes provenientes de todos los puntos del Estado. La prueba de 3000 metros puntuable para la Copa de la Mediterrània ha tenido como ganadores a Miguel Dasí del Club Natación Ferca San Jose de Valencia con un tiempo de 34.00 y Noa Puig del Club Natación Vila-Swim Fondistas (40:17) . Las condiciones maritimas favorables de la jornada han propiciado que se batiera el record de la prueba en ambas categorías.

Momento de celebración. / MEDITERRÁNEO

Petits Nedadors i Bienvenida Clásica

La jornada ha continuado por la tarde con la prueba de Petits Nedadors en la Playa del Morrongo de Benicarló, destinada para los nadadores más pequeños de base con el objetivo de iniciarse en la práctica de las aguas abiertas y que ha congregado a una cincuentena de nadadores.

A continuación la actividad se ha trasladado al Magatzem de la Mar como espacio de bienvenida a los primeros nadadores asistentes de la Clásica donde se les ha hecho entrega de la bolsa del nadador concluyendo la jornada con una charla de preparación de Fuerza de Aguas Abiertas a cargo de Joan Ibáñez y el brieffing técnico a cargo del jurado nacional federativo.

La Clásica

Durante la jornada de este domingo se disputará la prueba reina del fin de semana la Clasica de Natación de 8000 metros con salida desde la Playa Sur de Peñiscola a las 8:00 de la mañana y meta al Morrongo.

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La prueba será puntuable para la Copa de España de Aguas Abiertas reuniendo un total de 150 participantes entre los que destacan el Olímpico Kiko Hervas. O los campeones de España Unai Alvarez y Nil Ibáñez, y entre las féminas Irene Peinado pentacampeona de España o Daira Marin subcampeona del mundo en aguas Gelidas.