Castelló vibra con la final de la Copa del Mundo en las pantallas gigantes de la Plaza Mayor y el recinto del SOM Festival

Las pantallas gigantes habilitadas por el Ayuntamiento de Castelló en la Plaza Mayor y en el recinto del SOM Festival, en el Grao, reunieron a miles de personas para seguir el partido de la selección española. Ambos espacios, con una capacidad cercana a los 5.000 asistentes, registraron una elevada presencia de público durante el encuentro.

En el centro de la ciudad se instalaron además 600 sillas para facilitar el seguimiento del partido. Hasta la Plaza Mayor se desplazaron la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y varios representantes de la corporación municipal. La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, presenció el encuentro desde el recinto del SOM Festival.

Carrasco valoró la respuesta de la ciudadanía y aseguró que Castellón volvió a convertirse en un gran punto de encuentro para respaldar al combinado nacional. Según señaló, la instalación de las dos pantallas permitió ofrecer distintas alternativas para vivir de manera colectiva una cita deportiva de especial relevancia.

Así está la Plaza Mayor. / KMY ROS

La alcaldesa explicó que la decisión de ampliar el dispositivo se adoptó tras la gran afluencia registrada en los partidos de cuartos de final y semifinales. También se estableció un control de acceso en la Plaza Mayor con el objetivo de garantizar la seguridad y la comodidad del público.

La jornada estuvo acompañada por actividades de animación en los minutos previos al inicio del partido. El ambiente festivo y familiar volvió a poner de manifiesto el respaldo de la ciudad a la selección española.