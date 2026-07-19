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España - Argentina, final del Mundial, en directo | Castelló se prepara para echarse a la calle

Las pantallas gigantes de Castelló y de todos los municipios se llenará de aficionados españoles

La comunidad argentina también vivirá al máximo el duelo desde el otro lado

Los aficionados de España en la plaza mayor.

Los aficionados de España en la plaza mayor. / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

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Aitor Aguirre

Castellón

El día ha llegado. España está paralizada y la provincia de Castellón también. Es la final del Mundial entre España y Argentina. Es el mejor partido a nivel de clubs. Es la ilusión de todo un país. Con sus planes hechos, todos los aficionados ya saben donde verán el partido. Ya saben donde lo recordarán dentro de 20 años. Las pantallas gigantes de la Plaza Mayor, del Som Festival, de Vila-real... y de todos los municipios, lo vivirán al máximo.

En este directo de Mediterráneo podrás ver todas las imágenes de la previa y todo lo que ocurra en Castellón.

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