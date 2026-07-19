España - Argentina, final del Mundial, en directo | Castelló se prepara para echarse a la calle

El día ha llegado. España está paralizada y la provincia de Castellón también. Es la final del Mundial entre España y Argentina. Es el mejor partido a nivel de clubs. Es la ilusión de todo un país. Con sus planes hechos, todos los aficionados ya saben donde verán el partido. Ya saben donde lo recordarán dentro de 20 años. Las pantallas gigantes de la Plaza Mayor, del Som Festival, de Vila-real... y de todos los municipios, lo vivirán al máximo.

En este directo de Mediterráneo podrás ver todas las imágenes de la previa y todo lo que ocurra en Castellón.

SERGIO RAMOS LLEGA AL ESCENARIO DE LA FINAL | Uno de los campeones del mundo en 2010 llega al estadio, en Nueva York.

LA PLAZA MAYOR DE CASTELLÓN Y EL SOM FESTIVAL, EN EL GRAU, DESDE LAS 19.00 HORAS CON LAS PANTALLAS GIGANTES | ¿Quién no se va a pegar un chapuzón en el Grao si España gana su segunda estrella? Desde las 19.00 horas, la Plaza Mayor y el Som Festival abren sus puertas con las pantallas gigantes. Imagen de la Plaza Mayor de Castelló, en el inicio del encuentro entre Francia y España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, repleta de aficionados. / Manolo Nebot Rochera

LA PLAZA MAYOR DE VILA-REAL SERÁ UNA MAREA ROJA | Se esperan numerosos aficionados en la Plaza Myor de Vila-real desde las 18.30 horas.

EL BENICENSE ROBERTO MERHI, YA CON LA ROJA | El benicense Roberto Merhi con su camiseta de España en el GP de Bélgica en las horas previas a la final. Aumenta la tensión conforme se acerca el duelo, a dos horas y media.

CASTELLONENSES EN NUEVA YORK | De la provincia a Nueva York, el corazón del mundo y esta noche a las 21.00 horas más si cabe. Dos cstellonenses con las camisetas de España y la bandera con el escudo del CD Castellón. Dos castellonenses en Nueva York, con una bandera de España con el escudo del Castellón. / MEDITERRÁNEO

CAPDEVILA SÍ QUE PUEDE IR A LA FINAL... Y VA JUNTO A MARCOS SENNA | Dos exjugadores del Villarreal, dos campeones de Europa en 2008. Joan Capdevila ha conseguido el permiso del ESTA para ir al Mundial y ha viajado junto a Marcos Senna, leyenda amarilla y actual Director de Relaciones Institucionales. Capdevila y Marcos Senna. / MEDITERRÁNEO

ARGENTINOS EN LA PROVINCIA | Els Lluïsos será un lugar de la provincia donde se reunirán argentinos para vivir la final. Mediterráneo habló con el propietario. Els Lluïsos, un punto neurálgico para los argentinos en Vila-real. / MEDITERRÁNEO

¿QUIÉN TOCARÁ EL HIMNO DE ESPAÑA ANTES DEL PARTIDO? Inda Bonet, el músico de Vila-real que tocará en directo el himno de España en la final del Mundial contra Argentina. Aquí puedes leer el reportaje de Mediterráneo.

Messi-Lamine Yamal, dos generaciones y un trono Lionel Messi contra Lamine Yamal, el mejor jugador de la historia frente a la estrella emergente del momento. La Masia de nuevo en el escaparate del fútbol mundial, como cuando el propio Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández coparon el podio del Balón de Oro en 2010. Esta vez, el impacto de la fotografía será aún mayor, porque el contexto arroja además un fuerte componente emocional: la leyenda, de 39 años y que encara su último gran torneo internacional, y su sucesor, de 19, y que disputa su primer Mundial.