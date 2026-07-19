TENIS
Tsitsipas se corona en Gstaad y levanta un título más de un año después
El griego supera a Collignon en la final y levanta un título más de un año después
EFE
El griego Stefanos Tsitsipas se proclamó este domingo campeón del torneo ATP 250 de Gstaad (Suiza), tras imponerse en la final al belga Raphael Collignon por 6-4, 6-7(3) y 6-3, en dos horas y dieciocho minutos.
Tsitsipas, número 85 del ránking ATP, disputó en Suiza su primera final desde el 1 de marzo de 2025 en Dubai, cuando venció al canadiense Félix Auger-Aliassime, y sumó su título decimotercero.
El griego, campeón de Montecarlo en tres ocasiones y finalista en Roland Garros, no llegaba tan lejos en un torneo sobre tierra desde que jugó la final del Godó en Barcelona en 2024.
Sobre la pista de Gstaad, Tsitsipas volvió a demostrar su mejor versión y se llevó una final muy disputada, la 32 de su carrera, en la que tuvo un 65% de acierto en el primer servicio y un 72% de puntos ganados en el segundo.
Collignon, ganador este año en Monza (Italia) y Paua (Francia), dos Challenger, se quedó sin su primer título ATP
Fuente: Sport
- El Villarreal mueve ficha en el mercado: una salida confirmada, Diego Conde rumbo al Betis y Arnau Tenas con numerosos pretendientes
- Tres jóvenes y dos niñas aspiran a ser las reinas de las fiestas de Castelló 2027
- El impacto acústico del FIB reactiva las quejas vecinales alrededor del recinto de festivales de Benicàssim
- Senderismo y piscinas naturales: descubre las rutas más refrescantes de Castellón
- El aeropuerto de Castellón alcanza su 'máxima actividad' con la incorporación de la ruta de Palma de Mallorca
- Inda Bonet, el músico de Vila-real que tocará en directo el himno de España en la final del Mundial contra Argentina: 'Más que nervios siento ilusión
- Directo Castellón-Sabadell: Camara ha tenido el tercer tanto albinegro
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda