Cuándo es la celebración de España tras ganar el Mundial 2026: horario y dónde ver la rúa en Madrid

España ha vuelto a hacer historia por segunda vez. En Estados Unidos, Canadá y México, el combinado español rubricó la segunda estrella en su camiseta 16 años después de hacerlo en Sudáfrica, un nuevo hito histórico que encumbra a los españoles en lo más alto de la cima del mundo del fútbol una vez más.

La celebración española del título de la Copa del Mundo no se hará esperar. Será este lunes 20 de julio cuando los jugadores podrán celebrar el segundo campeonato de su historia con toda la afición. La expedición aterrizará este lunes en Madrid antes de participar por la tarde en una gran celebración que recorrerá algunas de las principales calles de la ciudad y terminará en la plaza de Cibeles.

¡La segunda estrella se confirma para la 'Roja'! / Agencias

El avión tiene prevista su llegada alrededor de las 12:50 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Después de eso, los jugadores se desplazarán a un hotel para descansar y prepararán los festejos antes del inicio de la rúa y de las tradicionales recepciones institucionales en el Palacio de la Zarzuela, con el rey Felipe VI, y en el Palacio de la Moncloa, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La selección será recibida por la Casa Real a las 16.30h.

¿A qué hora empieza la celebración de España?

La fiesta, sin embargo, no empezará hasta las 18:00 horas de la tarde. A esa hora, los campeones del mundo comenzarán una rúa en autobús descubierto por las calles de Madrid para compartir el segundo título mundialista de la selección con decenas de miles de seguidores. Será un recorrido similar al realizado tras la conquista de la Eurocopa, recorriendo los lugares más emblemáticos de Madrid. El escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una fiesta hasta la espera de la llegada de los jugadores prevista para las 21:00 horas.

Aficionados de la selección española durante la celebración del partido entre España y Argentina / Carlos Luján / Europa Press

Finalmente, el autobús seguirá su camino hacia la plaza de Cibeles, lugar final de la celebración y acto principal con los aficionados. Será entonces donde se montará un dispositivo especial donde los jugadores podrán estar con la afición y entregar el título.

¿Dónde ver la celebración de España por el Mundial 2026?

La celebración de la selección española en Madrid podrá verse en directo por TVE y en streaming a través de RTVE Play. También se podrá seguir la última hora de la llegada de los jugadores, la rúa por las calles de la capital y la fiesta final en Cibeles mediante la retransmisión de RNE y el minuto a minuto de RTVE Noticias. Los festejos están previstos a partir de las 20:00 horas de este lunes.

Fuente: Sport