Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De Castellón a NetflixFinal del MundialCrímenes en CastellónPensiónPueblos en fiestas
instagramlinkedin

En Directo

MUNDIAL 2026

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

La celebración del triunfo en el Mundial será este lunes, de 18:00 a 23:00 horas en Cibeles y su entorno y las previsiones es que se acerque más de 60.000 personas a celebrar la victoria con la selección español

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e / Alberto Paredes / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, será recibida este lunes por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.

Sigue aquí en directo todos los actos de celebración de la victoria de España en el Mundial.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
  2. Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
  3. Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas
  4. Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa
  5. Castelló sufre su noche más cálida en 115 años
  6. Dos aldeas de Castellón, sin cobertura para llamar al 112 ni recibir alertas de emergencia: 'Estamos dejados de la mano de Dios
  7. El hijo que estranguló a su padre hasta la muerte para robarle en su masía de Vall d'Alba
  8. Treinta años de FIB: 135.000 asistentes y un festival que ya apenas sale del recinto

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

Intervienen cerca de 600 artículos falsos por valor de 10.700 € en Alcossebre

Intervienen cerca de 600 artículos falsos por valor de 10.700 € en Alcossebre

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

Vídeo: Castelló disfruta por todo lo alto del triunfo de España

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

Banca March: por qué es el banco más recomendado por sus clientes

Banca March: por qué es el banco más recomendado por sus clientes

Revolución digital en la zona azul de Burriana: así cambiará la forma de pagar por aparcar

Revolución digital en la zona azul de Burriana: así cambiará la forma de pagar por aparcar
Tracking Pixel Contents