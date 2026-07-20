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Encuesta: ¿Es esta la mejor selección española que recuerdas?

¿El equipo de De la Fuente o el de Del Bosque y Luis Aragonés?

La selección española celebra el triunfo en el Mundial.

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Alberto Campos

Castellón

La consecución del Mundial 2026, unida a la de la Eurocopa del 2024, ha elevado a los altares la selección de Luis de la Fuente. El equipo liderado por Rodri y Lamine Yamal se ha mostrado tremendamente superior a sus rivales, también a Argentina en la gran final.

El debate, pues, está servido: ¿es mejor esta selección que la del ciclo 2008-2012, que logró dos Eurocopas y un Mundial?

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