Un recuerdo para toda la vida: el póster de la España campeona, hoy con Mediterráneo
La edición impresa de este martes 21 de julio incluye en sus páginas centrales una imagen del histórico triunfo de la selección española en el Mundial de 2026
Dos estrellas, un recuerdo para toda la vida. España ya tiene una nueva imagen para la historia. La selección española se proclamó campeona del mundo tras completar un torneo inolvidable y levantar el trofeo más importante del fútbol internacional. Un triunfo que volvió a unir a todo el país y que Mediterráneo quiere celebrar con sus lectores.
La edición impresa de hoy, martes 21 de julio, incluye en sus páginas centrales un gran póster de la selección española celebrando el título. Una fotografía cargada de emoción, con el capitán Rodri levantando la copa junto al resto de jugadores entre una lluvia de confeti y el lema «¡Campeones!», que permitirá conservar para siempre uno de los momentos deportivos más importantes de los últimos años.
Celebraciones en Castellón
El éxito de España desató celebraciones en ciudades y municipios de todo el país. En la provincia de Castellón, miles de aficionados salieron a las calles con camisetas, banderas y bufandas para festejar una victoria que ya forma parte de la memoria colectiva.
El póster que ofrece Mediterráneo está pensado tanto para los aficionados que quieran decorar sus casas como para los coleccionistas de recuerdos deportivos y publicaciones históricas. Una pieza especial para guardar, enmarcar o compartir con las nuevas generaciones como testimonio de una jornada que difícilmente se olvidará.
- El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
- Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
- Muere un hombre en Peñíscola tras la celebración de la final del Mundial
- Movimientos en las parroquias de Segorbe Castellón: el obispo ha dispuesto estas incorporaciones y ceses
- ¿Cómo afectará la nueva ola de calor a Castellón y cuál será el peor día?
- La Policía Local de Burriana detiene a una mujer por un presunto delito contra la salud pública al confiscarle 20 gramos de cocaína
- Muere un hombre de 61 años tras desplomarse frente a la Ciutat de la Justícia de Castelló
- Huelga en una empresa azulejera de Castellón: las razones del sindicato convocante y de la empresa