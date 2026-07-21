Un recuerdo para toda la vida: el póster de la España campeona, hoy con Mediterráneo

Dos estrellas, un recuerdo para toda la vida. España ya tiene una nueva imagen para la historia. La selección española se proclamó campeona del mundo tras completar un torneo inolvidable y levantar el trofeo más importante del fútbol internacional. Un triunfo que volvió a unir a todo el país y que Mediterráneo quiere celebrar con sus lectores.

La edición impresa de hoy, martes 21 de julio, incluye en sus páginas centrales un gran póster de la selección española celebrando el título. Una fotografía cargada de emoción, con el capitán Rodri levantando la copa junto al resto de jugadores entre una lluvia de confeti y el lema «¡Campeones!», que permitirá conservar para siempre uno de los momentos deportivos más importantes de los últimos años.

Galería: La provincia de Castellón se echa a las calles para festejar el segundo mundial de España /

Celebraciones en Castellón

El éxito de España desató celebraciones en ciudades y municipios de todo el país. En la provincia de Castellón, miles de aficionados salieron a las calles con camisetas, banderas y bufandas para festejar una victoria que ya forma parte de la memoria colectiva.

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El póster que ofrece Mediterráneo está pensado tanto para los aficionados que quieran decorar sus casas como para los coleccionistas de recuerdos deportivos y publicaciones históricas. Una pieza especial para guardar, enmarcar o compartir con las nuevas generaciones como testimonio de una jornada que difícilmente se olvidará.