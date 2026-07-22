Cinco castellonenses en la final del Mundial 2026: de Castellón a Nueva York en el fin de semana de sus vidas

De Castellón a Nueva York en el fin de semana de sus vidas. Fernando Roca, Emilio Gálvez, Julio Paulo, Fernando Puig y Álex Cabezas ya están en España asimilando un fin de semana que recordarán toda su vida. Los cinco castellonenses viajaron hasta Nueva York para presenciar en directo cómo España levantaba su segundo Mundial ante Argentina y cuentan a Mediterráneo cómo fue una experiencia única, desde la organización del viaje hasta la celebración del título en la grada.

"Protagonista, protagonista", cantaba uno de los cinco castellonenses al ver aparecer a Donald Trump en la famosa imagen en la que el presidente estadounidense se coloca junto a los jugadores mientras Rodri levanta la Copa del Mundo. El momento quedó grabado por el grupo desde la grada, que pocos segundos después seguía celebrando el título al ritmo de "somos campeones del mundo, somos campeones del mundo".

Fernando Roca, Emilio Gálvez, Julio Paulo, Fernando Puig y Álex Cabezas, aficionados castellonenses en la final del Mundial 2026. / Mediterráneo

La aventura

La aventura empezó mucho antes de la final porque el grupo de amigos estaba decidido a ir si se daba la opción. "Desde hace tiempo, sabiendo que había Mundial, habíamos valorado la posibilidad de poder venir a alguna fase previa o cualquier ronda. Como tenemos algún contacto en la Federación, conseguimos entradas, pero nada que ver con los precios desorbitados que se estaban hablando. Eran precios oficiales FIFA", explica Fernando Puig. La clasificación de España para la final aceleró todos los planes: "Cuando pasamos semifinales hicimos valer el contacto y conseguimos las cinco entradas. Lo organizamos rápido y veloces, organizamos el viaje y vinimos a Nueva York el viernes. Hemos estado tres días hasta el lunes".

Fernando Roca, Emilio Gálvez, Julio Paulo, Fernando Puig y Álex Cabezas, aficionados castellonenses en la final del Mundial 2026. / Mediterráneo

Aunque Fernando Puig ya conocía la ciudad, esta vez el viaje tenía un objetivo diferente. "Fuimos a Times Square, Quinta Avenida, Central Park y, sobre todo, a sitios donde podíamos encontrarnos con gente española. Queríamos vivir ese ambiente, porque una final del Mundial no es solo el partido, es todo lo que ocurre alrededor". El día del encuentro comenzó temprano. A las diez de la mañana ya estaban cerca del estadio, almorzando en un centro comercial próximo antes de una previa que fue creciendo con el paso de las horas. "No queríamos ir con prisas. Estuvimos haciendo varias entrevistas para cadenas de televisión y conviviendo con las aficiones en la previa".

Fernando Roca, Emilio Gálvez, Julio Paulo, Fernando Puig y Álex Cabezas, aficionados castellonenses en la final del Mundial 2026. / Mediterráneo

Diferencia entre aficiones

Uno de los aspectos que más les llamó la atención fue la diferencia entre ambas aficiones en las calles de Nueva York. La presencia argentina era enorme y la marea albiceleste dominaba muchos puntos de la ciudad. "Los argentinos nos quintuplicaban. No sé qué uso se hizo de las entradas, pero estábamos en minoría". Sin embargo, dentro del estadio la situación cambió. Los cinco castellonenses se situaron junto a la afición española y vivieron una grada entregada. "Como curiosidad diría que había mucha gente conocida, mucho influencer. Respecto al ambiente, había muchos cánticos. Había pocos argentinos en esa zona, pero nos respetaban. La convivencia fue buena".

Además, también se llevaron una curiosa fotografía del precio de vivir una final del Mundial desde dentro del MetLife Stadium. "Dentro la cerveza era con alcohol y valía entre 15 y 20 dólares y los hot dogs entre 9 y 14 dólares. Había también pollo empanado y sándwiches para cenar", detalló.

Fernando Roca, Emilio Gálvez, Julio Paulo, Fernando Puig y Álex Cabezas, aficionados castellonenses en la final del Mundial 2026, junto al exfutbolista Cafú. / Mediterráneo

Tensión en el estadio

Durante el partido, la tensión fue protagonista. "Hubo muchísimos nervios. Pensábamos que lo iban a llevar a las patadas, que era cuestión de tiempo que entrara el gol". Y llegó el momento esperado, con el tanto de Ferran que desató la locura entre los aficionados españoles. "Fue una locura. Una experiencia magnífica. Ya había visto ganar a España una final de Nations League y lo celebramos en la grada, pero una final de un Mundial es otra dimensión".

Más allá del resultado y de la tensión propia de una final, aseguró que no hubo ningún encontronazo entre aficionados. "Los argentinos se mantuvieron hasta la entrega de medallas. Hubo cánticos para ambas partes, pero convivimos bien". Para estos cinco castellonenses, lo más importante del Mundial va más allá del trofeo: "Lo mejor es ver a todo un país unido por su selección y constatar que España tiene un plan. Cada vez hay una mejor formación en el fútbol base y, si se les da oportunidades a los chavales, podemos demostrar que somos de las mejores canteras del mundo. Al final ganó el fútbol y un equipo por encima de todo".

Fernando Roca, Emilio Gálvez, Julio Paulo, Fernando Puig y Álex Cabezas, aficionados castellonenses en la final del Mundial 2026, junto al tenista argentino Juan Martín Del Potro. / Mediterráneo

Reflexión final

El viaje también dejó una reflexión sobre el acceso a este tipo de acontecimientos. La dificultad para conseguir entradas y los precios alcanzados durante el torneo abrieron un debate sobre si el aficionado de a pie puede seguir viviendo experiencias así. "Lo peor es ver la lucha de intereses político-deportivos de los máximos dirigentes. El reparto dirigido de entradas y la lucha por ingresos millonarios de ticketing provoca en muchas ocasiones que sea un espectáculo inalcanzable para el aficionado en general".

Cinco castellonenses regresaron de Nueva York con una historia para toda la vida: la de un viaje organizado a contrarreloj, una final del Mundial vivida desde la grada y el recuerdo de haber estado presentes cuando España volvió a tocar la gloria.