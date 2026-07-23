La cantera muestra su poderío en el Club Tenis Benicarló... y este viernes se despide un emblemático tenista de Castelló

El Circuito Provincial de Tenis de Castellón vivió la pasada semana una nueva parada en el Club de Tenis Benicarló. La competición, que durante todo el verano recorrerá algunos de los principales clubes de la provincia, volvió a demostrar el buen momento que atraviesa el tenis base castellonense.

La cita contó con una destacada participación y un gran ambiente durante toda la semana. Los jóvenes jugadores volvieron a dejar patente que el tenis provincial está muy vivo y que los clubes castellonenses cuentan con una cantera de mucho nivel. A lo largo de los días se disputaron los partidos correspondientes a las categorías benjamín, infantil y cadete, tanto en el cuadro principal como en el de consolación, hasta llegar a la jornada final del sábado.

Los primeros clasificados en la prueba del circuito de Benicarló. / TENIS DRIVE ACADEMY

Los resultados

En benjamín masculino, Enzo Pines se impuso a Quim Cabedo por 4-2 y 4-1, mientras que en el cuadro de consolación Pol Roig venció a Darío Breto. En benjamín femenino, Beatriz Castellanos superó a Zoe Fabregat por un contundente 4-0 y 4-1. En la consolación, Claudia Andreu ganó a June Navarro por 5-3 y 4-0.

En infantil masculino, Hugo Manrique derrotó a Pablo Albalat por 6-2 y 6-0. En el cuadro de consolación, Hegoi Fernández venció a Sergi Reboll por 4-2 y 5-3. En infantil femenino, Salomé Artunduaga se llevó el título tras imponerse a Ana Moreno por 6-1, 6-7 y 10-7. En consolación, Patricia Cataleya venció a Alejandra Ibarra por 4-2, 1-4 y 10-4.

Saltando a cadete masculino, Lluar Fernández pasó por encima de Ferràn Salvador por 6-4 y 6-0 mientras que en el partido de consolación, Iago Sos superó a Aitor García por 4-2 y 4-1. En cadete femenino, Salomé Artunduaga volvió a firmar una gran actuación y venció a Alexandra Mª Tarcolea por 1-6, 6-1 y 10-8. En consolación, Nerea Navarro derrotó a Candela Albiol por 4-1 y 4-1.

Las próximas fechas

La clasificación empieza ya a tomar forma, aunque todavía quedan muchas pruebas por disputarse y se esperan cambios importantes en las próximas semanas. Tras el torneo que se está celebrando actualmente en Scude Nules, con participación de jugadores benjamines, alevines y cadetes, el circuito entrará en su segunda mitad.

En agosto llegarán nuevas citas en el C.T. Uxó, C.T. Vila-real, La Plana Sport Castellón y C.T. Burriana. Finalmente, en septiembre se disputará el máster final en Villena, en la Juan Carlos Ferrero Academy.

Roberto Bautista y Novak Djokovic, en las semifinales de Wimbledon-2019. / ANDY RAIN

La presentación con Bautista

El Circuito Provincial de Tenis de Castellón vivirá este viernes otro momento destacado con su presentación oficial. El acto tendrá lugar a las 12.30 horas en La Plana Sport Castellón y contará con la presencia de Roberto Bautista, representantes institucionales, federativos, clubes provinciales y colaboradores.

La rueda de prensa reunirá a buena parte del tenis provincial en una jornada especialmente significativa, ya que Roberto Bautista comunicará personalmente ante los medios su retirada del tenis profesional. Será un acto cargado de emoción para despedir a uno de los mejores tenistas españoles de los últimos tiempos, campeón de la Copa Davis, ganador de numerosos títulos ATP y semifinalista en Wimbledon.

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El castellonense pondrá así el broche a una trayectoria ejemplar, marcada por la regularidad y una competitividad que le llevó a mantenerse durante años entre la élite. Un ejemplo para los jóvenes que sueñan con ser profesionales.