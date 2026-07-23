Muere ahogada en una playa de Gran Canaria Fabiola Mbulito, promesa del baloncesto canario que iba a representar a España

La trágica muerte de Fabiola Mbulito Bjombe, de 12 años, ayer martes en la playa de La Laja (Las Palmas de Gran Canaria), ha causado una profunda conmoción tanto en la isla como en el deporte canario.

La menor, cuyo cuerpo fue localizado sin vida por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, era una de las jóvenes promesas del Spar Gran Canaria y había sido convocada recientemente por la Selección Española U12 Femenina de Baloncesto.

El cuerpo de la menor, que había nacido el 3 marzo 2014, fue recuperado durante la tarde del martes a unos 200 metros de la costa, después de un amplio dispositivo de búsqueda desplegado tras su desaparición en la zona de baño.

Fabiola Mbulito, de 12 años, la promesa del baloncesto canario, fallecida en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Convocada para un campus de tecnificación nacional

La joven deportista había sido seleccionada para participar en el campus de tecnificación de la Selección Española U12 Femenina, previsto entre los días 26 y 30 de julio en Zaragoza y organizado por la FIBA. Fabiola se iba a incorporar el próximo domingo a esa cita.

La convocatoria reunía a 26 jugadoras procedentes de distintos clubes del país con el objetivo de participar en unas jornadas de formación y desarrollo deportivo. Entre las seleccionadas figuraban también jugadoras de entidades con amplia tradición en el baloncesto español, como Joventut Badalona y Movistar Estudiantes.

Este programa de tecnificación forma parte del trabajo de desarrollo del baloncesto base y reúne cada año a algunas de las jóvenes con mayor proyección del panorama nacional.

Consternación en el baloncesto canario

La pérdida de la joven supone un duro golpe para el baloncesto de Canarias, especialmente para su club y para las personas que compartieron con ella su formación deportiva.

Su reciente convocatoria con la Selección Española U12 reflejaba la evolución que estaba experimentando en el deporte y la situaba entre las jóvenes jugadoras elegidas para participar en una concentración de carácter nacional.

Una jornada que terminó en tragedia

La menor había acudido a la playa de La Laja junto a un niño de 11 años, ambos vecinos del barrio de Salto del Negro, en la capital grancanaria.

Una ola arrastró a los dos bañistas, que jugaban cerca de la orilla, según la hipótesis que se baraja. El socorrista de La Laja acudió al rescate del menor, que se encontraba más cerca de la orilla, ya que solo podía ocuparse de una de las dos personas en apuros en ese momento.

Mientras se desarrollaba el operativo de búsqueda, los equipos de socorrismo consiguieron rescatar con vida al menor, que pudo ser auxiliado. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por los servicios de emergencia, la niña fue localizada sin vida por los buzos del GEAS.

Prealerta por fenómenos costeros en cinco islas de Canarias

Las islas de Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa, Tenerife y El Hierro se encuentran desde las 00.00 horas del lunes 20 de julio en prealerta por fenómenos costeros decretada por eel Gobierno de Canarias, por lo que hay que extremar las precauciones en el mar.

El aviso se aplica en el litoral norte y este de El Hierro, así como en las costas este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. También se extiende a las costas del nordeste de Lanzarote y La Graciosa, donde se espera un deterioro de las condiciones marítimas.

Las autoridades recuerdan que este tipo de avisos tiene como objetivo reforzar la vigilancia y favorecer la adopción de medidas preventivas para minimizar los riesgos en el litoral, especialmente en zonas expuestas al fuerte oleaje.

Viento y oleaje

Según las previsiones meteorológicas, se espera viento fuerte del nordeste en los canales marítimos entre las islas, con velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora. Las rachas más intensas se prevén al sur del canal que separa Tenerife y Gran Canaria, así como mar adentro en el sureste de Gran Canaria.

En cuanto al estado de la mar, el Gobierno de Canarias advierte de oleaje combinado que podrá alcanzar 3,25 metros en el nordeste de El Hierro. En el resto de las costas norte y este de esta isla se esperan olas superiores a los dos metros.

En Tenerife y Gran Canaria, las olas podrían llegar e incluso superar los 2,5 metros, especialmente en la costa sureste de Tenerife y en el litoral oeste de Gran Canaria.

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En las costas del nordeste de Lanzarote y La Graciosa se prevé un oleaje de entre 2 y 2,5 metros. Además, los servicios de emergencia advierten de la posibilidad de que se produzcan olas aisladas que alcancen hasta el doble de la altura significativa prevista.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas