Llucena vivirá una competición ciclista única: IV Cronoescalada Infantil Trofeo Mas de la Costa

El Ayuntamiento de Llucena impulsa, junto al Club Ciclista Costa Azahar de Castellón, la IV Cronoescalada Infantil Trofeo Mas de la Costa, que se celebrará el próximo domingo 26 de julio, consolidando una cita que ya se ha convertido en un referente del calendario autonómico de las escuelas de ciclismo.

Tras el éxito de las tres primeras ediciones, la prueba reafirma la apuesta del municipio por el deporte base y por seguir fortaleciendo la identidad de Lucena del Cid como uno de los grandes destinos ciclistas de la Comunitat Valenciana. Una estrategia que comenzó con la histórica llegada de La Vuelta al Mas de la Costa en 2016 y que, desde entonces, ha convertido al municipio en un punto de referencia para ciclistas de todas las edades, desde las categorías de formación hasta deportistas aficionados y de los primeros niveles profesionales.

Llucena acogió la Castellón Gravel Race Orbea 2026. / Castellón Gravel Race Orbea

Satisfacción en el municipio

El alcalde de Lucena del Cid, David Monferrer, ha destacado que “esta cuarta edición demuestra que la cronoescalada ya forma parte de la identidad deportiva de nuestro municipio. Seguimos apostando por acercar el ciclismo a los más pequeños, fomentando valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación, al tiempo que continuamos posicionando a Lucena como un destino de referencia para este deporte”.

La competición mantiene un formato único en la provincia de Castellón, con un recorrido de aproximadamente un kilómetro y un desnivel medio del 4,4 %, atravesando el casco urbano para facilitar que vecinos y visitantes puedan seguir la prueba y animar a los participantes. Está dirigida a todas las escuelas de ciclismo de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana.

Precisamente, esta apuesta continuada por el ciclismo ha recibido este año un importante respaldo con la concesión a Llucena del sello Más Bici 2026, un reconocimiento promovido por La Vuelta que distingue a los municipios comprometidos con la movilidad sostenible y la promoción del uso cotidiano de la bicicleta.

Alejandro Valverde ha competido en pruebas ciclistas en Llucena. / Castellón Gravel Race Orbea

Cultura ciclista

La distinción evalúa aspectos como la gobernanza, las infraestructuras, los servicios y la educación, el deporte y el turismo vinculados a la bicicleta. Tras una primera edición limitada a cinco grandes ciudades, en 2026 La Vuelta abrió la convocatoria a todos los municipios que han sido sede de la ronda española, siendo Llucena uno de los 18 municipios españoles distinguidos por su compromiso con la cultura ciclista.

“Este reconocimiento supone un orgullo para nuestro municipio y confirma que el trabajo que venimos realizando desde hace años para convertir a Lucena en un referente del ciclismo va en la dirección correcta. La IV Cronoescalada Infantil es un ejemplo más de esa apuesta por seguir acercando la bicicleta a las nuevas generaciones”, ha señalado Monferrer.

Llucena, distinguida por su cultura de ciclismo. / Castellón Gravel Race Orbea

Cientos de ciclistas visitan Llucena durante todo el año

Cientos de ciclistas aficionados y profesionales recorren durante todo el año las carreteras y puertos de montaña de Llucena. La subida al Mas de la Costa, convertida en un icono del ciclismo nacional desde su aparición en La Vuelta, continúa siendo el principal atractivo del turismo deportivo del municipio. Con iniciativas como la IV Cronoescalada Infantil y reconocimientos como el sello Más Bici 2026, el Ayuntamiento continúa reforzando una estrategia que sitúa al ciclismo como uno de los principales motores de promoción y desarrollo de Lucena del Cid.