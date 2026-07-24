La selección española de gimnasia rítmica, actual tricampeona de Europa, se concentra en Castelló para el Mundial
Del 27 al 31 de julio, el equipo nacional se ejercitará en el pabellón Marta Linares del colegio Ágora Lledó, con la presencia de la propia Marta Linares, exgimnasta castellonense que es la entrenadora de las gimnastas individuales mundialistas
La selección española de gimnasia rítmica vuelve a convertir a Castelló como su centro de alto rendimiento. El pabellón deportivo Marta Linares del colegio Ágora Lledó International School acogerá, del 27 al 31 de julio, las intensas jornadas de entrenamiento en las que el equipo nacional ultimará los detalles técnicos de sus montajes de cara al Campeonato del Mundo, que se celebrará este mes de agosto en Alemania.
El conjunto nacional sénior —actual tricampeón de Europa— y las gimnastas individuales Alba Bautista, Daniela Picó y Lucía González trabajarán sobre el tapiz para perfeccionar la dificultad corporal, el valor artístico y el riesgo en los lanzamientos de sus rutinas. La expedición estará liderada por la seleccionadora nacional Alejandra Quereda, la entrenadora del conjunto Ana Pelaz y la entrenadora de las individuales, la castellonense Marta Linares.
Marta Linares, presente
La estancia del equipo nacional tendrá, además, un importante componente emotivo: los entrenamientos de máxima exigencia se desarrollarán en el polideportivo del colegio, instalación que luce con orgullo el nombre de la propia Marta Linares, referente del deporte local y de la gimnasia Internacional.
No es la primera vez que el equipo nacional elige el centro castellonense para sus concentraciones decisivas. Ágora Lledó ya fue la sede elegida por la Real Federación Española de Gimnasia para poner a punto las rutinas de los Juegos Olímpicos, consolidando al colegio como un centro de alto rendimiento de garantías para el deporte de élite.
Exhibición abierta al público
Como broche de oro a esta intensa semana de trabajo, las gimnastas ofrecerán una exhibición abierta a los ciudadanos de Castellón. Durante la cita, el público local podrá disfrutar en directo de los ejercicios que han coronado a España como la mejor potencia del continente y que buscarán la gloria mundial en apenas unos días.
Tanto la dirección de Ágora Lledó International School como el equipo técnico del Club de Gimnasia Rítmica Lledó ya lo tienen todo a punto para recibir a la expedición con los brazos abiertos. "Afrontamos estos días con la máxima ilusión y con el compromiso de volcarnos para que la preparación sea impecable", destacan desde la organización local.
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