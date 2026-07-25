Castellón ya disfruta del Campeonato de España de natación adaptada con 765 nadadores en la Piscina Olímpica
El nacional Absoluto por Clubes para Personas con Discapacidad reúne desde hoy a 49 equipos de toda España y convierte a la ciudad en el foco de la natación inclusiva durante el fin de semana
La Piscina Olímpica de Castellón ya está en modo Campeonato de España. La instalación municipal ha acogido este sábado y también lo hará el domingo el Campeonato de España Absoluto por Clubes de Natación para Personas con Discapacidad, una cita que reúne a 765 deportistas pertenecientes a 49 clubes llegados desde distintos puntos de la geografía española.
La competición ha arrancado este sábado con las primeras pruebas de un programa que reúne a algunos de los mejores nadadores nacionales de la modalidad. Los participantes compiten en categorías masculina, femenina y mixta en las especialidades de libre, espalda, braza, mariposa y estilos.
Además de los propios deportistas, el campeonato moviliza a técnicos, familiares y seguidores, lo que supone la llegada a Castellón de alrededor de un millar de personas durante estas dos jornadas. Un impacto que refuerza la apuesta de la ciudad por acoger grandes eventos deportivos y que genera actividad en hoteles, comercios y establecimientos de restauración.
La concejala de Deportes, Maica Hurtado, se ha desplazado hasta la Piscina Olímpica para presenciar la competición y ha destacado la importancia de que Castellón vuelva a convertirse en sede de una cita nacional. “Es emocionante comprobar cómo una de nuestras principales instalaciones deportivas vuelve a convertirse en el escenario de un Campeonato de España. Durante dos días, los mejores clubes de natación para personas con discapacidad competirán en una piscina preparada para albergar pruebas del máximo nivel”, ha señalado.
Hurtado ha subrayado también el compromiso del Ayuntamiento con el deporte inclusivo. “Desde el equipo de gobierno respaldamos todas las iniciativas deportivas relacionadas con las personas con discapacidad. Para nosotros no existen diferencias: todos son deportistas que entrenan, compiten y se esfuerzan para mejorar sus marcas y alcanzar sus objetivos”, ha afirmado.
Durante las dos jornadas de competición, los nadadores afrontan pruebas de estilo libre de 50, 100, 200 y 400 metros; espalda de 50 y 100 metros; braza de 50 y 100 metros; mariposa de 50 y 100 metros; y estilos de 150 y 200 metros. El programa incluye también pruebas mixtas en las modalidades de libre y estilos.
Con este campeonato, Castellón vuelve a situarse como escenario de referencia para el deporte adaptado y acoge una competición que combina el alto nivel deportivo con los valores de inclusión, esfuerzo y superación.
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