Anna Álvarez, una portera campeona de Europa forjada en Peñíscola

El fútbol femenino poco a poco va creciendo en cuanto a importancia en el foco mediático del balompié. Con la resaca del reciente título del Mundial absoluto masculino de la selección española, este verano 2026 las selecciones nacionales sub-19, tanto en hombre como en mujeres, han logrado conquistar la Eurocopa de su categoría.

Hace menos de dos semanas, Mediterráneo se hacía eco del título de la Rojita sub-19 masculina, donde los jugadores del Villarreal Pau Polo, José Gaitán y Hugo López consiguieron el trofeo tras vencer a Alemania por 2-0, con gol del delantero ‘groguet’ Hugo López en la final.

Pues en el lado femenino, las chicas de la sub-19 han emulado a los chicos, conquistando la Eurocopa U19 en Bosnia y Herzegovina. Y una de sus componentes es de Peñíscola: Anna Álvarez, portera del Levante UD y que ya puede presumir de ser campeona de Europa con España.

Anna Álvarez, portera de Peñíscola campeona de Europa sub-19 que milita en el Levante UD. / RFEF

La gesta

El combinado dirigido por el seleccionador David Aznar lideró el grupo B de la fase de grupos tras empatar contra Suiza (2-2) y ganar a Islandia (4-0) y Austria (2-1). Tras ello, la Rojita dio buena cuenta de Suecia (3-0) en semifinales, para disputar el 10 de julio la gran final ante Alemania, con victoria nacional por 0-1.

España se midió a una potencia mundial nada menos que en el Estadio Grbavica de Sarajevo, con capacidad para 20.841 espectadores y hogar del histórico club bosnio FK Željezničar. En dicha final, el gol de la capitana Irune Dorado, jugadora del Real Madrid, en el minuto 60, sirvió para conquistar el título europeo.

Anna Álvarez, portera de Peñíscola campeona de Europa sub-19, con su hermano Iker (i) y su madre Ana (d) tras ganar la final en Bosnia y Herzegovina. / RFEF

Cabe destacar que Anna Álvarez afrontaba el campeonato con un año menos que el resto de compañeras y rivales, y si bien fue la guardameta suplente en el torneo final, disputó un encuentro en la Ronda 2 de clasificación con la sub-19 ante Hungría el pasado 12 de abril en Oeiras (Poerugal), contribuyendo a la clasificación para la Eurocopa con el 3-0 final.

Su trayectoria

Anna Álvarez Llopis (Peñíscola, 17-01-2008) cumple, a sus 18 años, su décima temporada en la disciplina del Levante UD, uno de los grandes del fútbol femenino español el cual, pese a haber descendido la pasada campaña a Primera Federación, lleva más de dos décadas compitiendo por la Liga en Primera División y jugando la Champions League femenina.

«Estoy muy feliz por haber aportado mi granito de arena en la selección. Sabía a lo que iba y que soy dos años menor que el resto, por lo que haber estado en la Eurocopa ya era un premio... y encima ganarlo es lo máximo», explica a Mediterráneo la portera.

Anna Álvarez, portera de Peñíscola campeona de Europa sub-19 con la selección esañola que milita en el Levante UD. / RFEF

La peñiscolana ha sido internacional sub-15, sub-16 y había disputado la Eurocopa sub-17 en Islas Feroe y el Mundial sub-17 en Marruecos, donde fue titular todos los partidos, cayendo ante Francia en octavos de final y ahora ha logrado ganar la Eurocopa sub-19.

A recuperar la categoría de oro como 'granota'

La guardameta debutó el pasado año ya en Primera División con el Levante UD (jugó tres partidos, dos de ellos nada menos que ante el Barcelona) con solo 17 años, en una campaña difícil en lo económico para la entidad levantinista que se tradujo en el descenso a Primera Federación (será rival del Villarreal Femenino la próxima campaña).

"La experiencia de llevar diez años en el Levante es espectacular. Es un club de los grandes de España y Europa a nivel femenino y ahora debemos pasar página y pensar solo en regresar cuanto antes a Primera División", explica Anna, que competirá por el puesto de titular con Laura Coronado: "La competencia es buena y sana, ninguna tenemos el puesto asegurado. Lo importante es trabajar por ascender, es en lo único que pensamos", remarca.

Anna Álvarez, portera de Peñíscola que esta temporada ha debutado en Primera División femenina ante el Barça. / Levante UD

Una joven que va a trabajar en su club para seguir contando para la selección: "El siguiente reto es el Mundial sub-20 de Polonia este próximo septiembre. Todavía no es el de mi edad, pero voy a trabajar para intentar estar. Y si no puede ser, ya miraré para estar en los torneos que por edad me tocarán ya, es decir, el Europeo sub-19 de Hungría del 2027 y el Mundial sub-20 del 2028, que dicen que puede ser en Brasil". Sin duda, a retos no le gana nadie a una campeona de Europa forjada en Peñíscola: Anna Álvarez Llopis.