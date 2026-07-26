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El castellonense Juanlu Esbrí se alía con la magia de Sanyo Gutiérrez en una nueva pareja que promete

El jugador castellonense estrenará pareja con el argentino, ex número uno del mundo

Juanlu Esbrí (izquierda), junto a Sanyo Gutiérrez, su nueva pareja.

Juanlu Esbrí (izquierda), junto a Sanyo Gutiérrez, su nueva pareja. / MEDITERRÁNEO

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Aitor Aguirre

Castellón

Juanlu Esbrí (22/01/2001) afronta uno de los retos más ilusionantes de su trayectoria profesional. El jugador castellonense inicia una nueva etapa junto al argentino Sanyo Gutiérrez, uno de los nombres más importantes de la historia reciente del pádel, con quien debutará en el Pretoria P1, torneo que se disputa en la ciudad sudafricana desde este lunes hasta el 2 de agosto.

La nueva pareja nace con el objetivo de competir al máximo nivel en el circuito Premier Padel. Para Esbrí, esta unión supone una oportunidad de enorme valor deportivo, ya que podrá combinar su juventud, potencia y proyección con la experiencia y el talento de uno de los jugadores más consolidados del circuito internacional.

El castellonense Juanlu Esbrí, campeón de Europa de pádel, visitó 'Mediterráneo'.

El castellonense Juanlu Esbrí, campeón de Europa de pádel, visitó 'Mediterráneo'. / Erik Pradas

Conocido como «El Mago de San Luis», Sanyo Gutiérrez está considerado como uno de los jugadores más talentosos y carismáticos de la historia del pádel. El argentino ha conquistado numerosos títulos internacionales a lo largo de su carrera y llegó a ocupar el número 1 del mundo.

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El Pretoria P1 de Sudáfrica será el primer examen para un proyecto que nace cargado de ilusión. El cuadro final arranca hoy con el debut de la nueva pareja, que todavía espera rival, ya que este saldrá de la fase previa. Será el inicio de una nueva aventura para Juanlu Esbrí, que tendrá la oportunidad de competir junto a una leyenda del pádel y demostrar que está preparado para escalar posiciones entre la élite internacional.

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