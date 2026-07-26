Ha nacido una estrella: la castellonense Andrea Sales, campeona de España en lanzamiento de martillo: «Todavía no lo he asimilado»

«Espectacular lanzamiento». «La castellonense Andrea Sales es campeona de España". «Ha nacido una estrella. ¡Qué nivel!» Era una de las grandes perlas del Facsa Playas, pero en el Campeonato de España absoluto celebrado en Málaga demostró que ya es una realidad y, con solo 19 años, está preparada para convertirse en una de las grandes dominadoras del lanzamiento de martillo nacional durante los próximos años.

La atleta castellonense se proclamó campeona con una espectacular marca de 66,10 metros. Sales se impuso en una competición muy igualada a Laura Redondo, que terminó segunda con 65,88 metros, mientras que Natalia Sánchez fue tercera 60,55.

La felicidad de Andrea Sales

Andrea Sales ( 29 de diciembre de 2006) se mostró muy feliz tras lograr el oro: «Teníamos esta oportunidad, hemos trabajado para conseguirlo, lo hemos peleado y finalmente ha salido. Estamos muy contentos. Ha sido el final soñado y me quedo con la clasificación al Europeo», lanzó.

La castellonense llevó su éxito con mucha naturalidad: «Creo que todavía no lo he terminado de asimilar del todo. Soy un poco vergonzosa y estoy desarrollando mi personalidad dentro de la pista poco a poco, pero soy muy feliz».

Andrea Sales. / Facsa Playas Castellón.

Así empezó en el atletismo

Por su parte, confesó como fueron sus inicios muy emocionada: «Entré en Penyeta Roja. Unas amigas de mi pueblo habían entrado el año anterior y yo también quería. Mi madre pensaba que no iba a entrar porque hacía gimnasia rítmica. Me decía: “¿Cómo vas a correr si no lo has hecho en tu vida?», relató entre risas.

Por último, confesó que «está más que lista para el Europeo» y no piensa en la presión. Y así, Andrea ya es una estrella.