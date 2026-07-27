El Facsa Playas de Castellón arrasa con 15 metales en el Campeonato de España: Estos fueron los medallistas y los resultados

El 106º Campeonato de España de Atletismo, celebrado en Málaga, coronó a los nuevo campeones de España en un total de 15 finales, masculinas y femeninas. Del total de las 30 pruebas, el Facsa Playas de Castellón encabezo el medallero con 15 metales: 8 oros, 3 platas y 4 bronces. El New Balance Team y el C.A. Adidas siguieron, por este orden, a la escuadra castellonense. En la clasificación por puntos, el club de la capital de la Plana también se colocó en primera posición con 174 puntos, seguido por el Diputación de Valencia con 105 puntos y el Nike Running Club (73).

Grandes nombres propios

Además de Andrea Sales, campeona de España de Lanzamiento de Martillo con un tiro de 66,10 metros, hubo otros grandes nombres que también destacaron. Mucho mérito tuvo el oro de Naiara Pérez. Tras haber dejado atrás una molesta tendinitis en la rodilla, la pertiguista volvió a volar alto para colgarse la medalla de oro con un registro de 4,16 metros. Además, en el triple salto femenino, Naida Calonge firmó una actuación sobresaliente, alcanzando la tercera posicion 13,19 metros.

Kevin Arreaga, tras ganar en lanzamiento de martillo. / FACSA PLAYAS

Un aluvión de triunfos

En lanzamientos, Diego Casas venció en disco con 63,85 metros, Yasmani Fernández y Kevin Arreaga dominaron el martillo con 71,25 y 71,05 metros, y Belén Toimil volvió a imponerse en peso. Gara Gumbau fue octava en peso con 13,93 metros, y Pablo Torrijos, cuarto en triple salto con 15,92, prueba en la que Sergio Rodríguez alcanzó los 15,10 metros.

En saltos y combinadas, Lester Lescay logró el bronce en longitud con 8,05 metros, Francisco Gómez firmó su mejor marca personal en decatlón con 7.036 puntos, y Juan Luis Bravo y Álex Gracia fueron tercero y quinto en pértiga, ambos con 5,35 metros. Laura Alegre terminó quinta en altura (1,74).

El podio de 4x100 femenino. / FACSA PLAYAS

Por su parte, el 4x400 metros masculino (Cañal, Arenas, Pozo y Blanco), logró una batallada plata con una marca de 3:06,37. David de la Fuente se aupó a la segunda posición en 5000 metros, mientras que Victor Blanco hacía lo propio en 400 vallas masculino. Además, en los 100 metros femeninos, Carla Cruz y Ona Rosell se auparon a la cuarta y quinta plaza.

Destacaron también las actuaciones de Daniel Monfort en los 10.000 metros marcha, quien logró su mejor marca de la temporada (MMT) con 40:24,28 en una prueba rapidísima en la que acabó sexto; Gara Gumbau, que alcanzó la 8ª posición en lanzamiento de peso con 13,93 metros; Alejandro Ortuño en los 3.000 metros obstáculos (8:52,17); Carla Cruz en los 100 metros lisos (11,59); y Carmen Avilés en los 400 metros lisos (53,69). En el Triple Masculino, el incombustible Pablo Torrijos alcanzó los 15,92 metros para lograr la cuarta plaza, mientras que Sergio Rodriguez se quedó a la puerta de lograr puntos con 15,10 metros. El salto de altura femenino nos dejó el quinto puesto de Laura Alegre, con 1,74 metros.