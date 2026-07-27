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La Plana Sport Castellón acoge la puesta de largo oficial del Circuito Provincial de Tenis 2026

El certamen recorrerá, como hace cada año desde hace más de cuatro décadas, los mejores clubs provinciales durante el verano

Representantes de instituciones y Roberto Bautista, junto a colaboradores y patrocinadores del Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026.

Representantes de instituciones y Roberto Bautista, junto a colaboradores y patrocinadores del Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026. / Tenis Drive Academy

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Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

Un clásico del tenis provincial desde hace más de 40 años que regresa a lo grande. Las instalaciones de La Plana Sport Castellón acogieron la presentación del Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026, certamen tenístico que, como cada año desde hace más de cuatro décadas, recorrerá los principales clubs de tenis de la provincia a lo largo de los meses de verano.

Una puesta de largo oficial que en la que estuvieron presentes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; Andrés Martínez, vicepresidente de la diputación de Castellón; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; Paco Vicent, presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana; Jorge Bellés, director de Tenis Drive Academy; y también estuvo Roberto Bautista, que anunció su despedida del tenis profesional.

Homenaje Despedida Roberto Bautista (63)

Autoridades y Roberto Bautista en La Plana Sport Castellón. / Kmy Ros

Tampoco faltaron a la cita Maica Hurtado, concejala de Deportes de Castelló, Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón, y Luis Martínez, diputado autonómico, además de representantes de empresas colaboradoras, directivos y técnicos de los clubs de tenis organizadores del Circuito.

Entre ellos, los miembros del comité organizador: Ginés Pérez (CT Benicarló), Josele Díaz (Sscude Nules); Alain Vicent (CT Burriana); Elena Carmona (CT Almassora); Vicente José García (CT Uxó); y Vicente Borja (CT Vila-real).

El calendario del Circuito 2026

El Circuito Provincial dio comienzo en la segunda quincena de junio y estará en marcha hasta la primera semana de septiembre. Todo ello hasta completarse ocho semanas de competición y un total de cinco pruebas de cada una de las categorías de menores (benjamín, alevín, infantil y cadete) y cuatro pruebas de categoría absoluta, todas ellas tanto en modalidad masculina como en femenina.

El calendario del Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026.

El calendario del Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026. / Tenis Drive Academy

En el ecuador del Circuito

Durante la semana actual, el Circuito llega a su mitad con torneos benjamín, alevín y cadete en el Club Scude de Nules para dejar paso a los torneos del mes de agosto.

Cada prueba puntúa para la clasificación final que ya va cogiendo forma, aunque todavía queda mucha competición por delante. Una vez finalizadas todas las pruebas, los primeros clasificados de cada categoría y sexo podrán participar en el Master Final en la Ferrero Tennis Academy en Villena.

Y como broche final del Circuito Provincial 2026 estará la gran Gala del Tenis Provincial de Castellón, que se celebrará en el mes de diciembre y en la que se entregarán los trofeos y premios.

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Los campeones del Circuito Provincial de Tenis de la edición 2025, presentes en la presentación oficial.

Los campeones del Circuito Provincial de Tenis de la edición 2025, presentes en la presentación oficial. / Tenis Drive Academy

Campeones del 2025

También estuvieron presentes los ganadores de la edición 2025: los benjamines Marcos Omella y Marina Reverté; los alevines Aaron Vetokhim y Valeria Benages; los infantiles Pablo Torres y María García; y los cadetes Marcos Navarro y Paula Gabalda. Todos ellos fueron reconocidos en la puesta de largo de una edición del 2026 que se antoja espectacular.

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