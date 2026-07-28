Brayan Castellano cuenta en Mediterráneo cómo fue su combate ante Omar Hikal: "Era un sueño hecho realidad pelear en una velada internacional. Se me escapó la pelea por esa chispa"

Brayan Castellano (28 años) vivió una de esas noches que permanecen para siempre en la memoria de un deportista. El boxeador de Castellón cumplió el sueño de competir en una gran cartelera internacional al subir al cuadrilátero del Jeddah Superdome de Yedá, en Arabia Saudí, dentro de la velada encabezada por el combate entre Anthony Joshua y Kristian Prenga.

Castellano se enfrentó al egipcio Omar Hikal en un combate a cuatro asaltos en el peso medio. La victoria fue para el africano por decisión unánime, con una puntuación idéntica de 40-35 por parte de los tres jueces. El resultado deja al castellonense con un balance profesional de dos victorias y dos derrotas, sin triunfos antes del límite, mientras que Hikal continúa invicto con dos victorias, una de ellas por KO. «Fue una experiencia inolvidable. Durante años he soñado con ella y ha sido muy satisfactorio realizarlo».

Bryan Castellano entrando al cuadrilatero. / MEDITERRÁNEO

Así vivió el combate Brayan

Sobre el cuadrilátero la diferencia física resultó evidente, ya que el egipcio era bastante más alto y corpulento. «El rival era más grande y se me complicó debido a que yo peleaba dos categorías por encima de la mía. Era una oportunidad que no podía desaprovechar, la acepté y me quedo con ello», explicó a Mediterráneo.

La mayor envergadura de Hikal permitió al egipcio dominar el combate desde la distancia. El vila-realense aguantó con valentía sus golpes y consiguió conectar alguna mano aislada, aunque nunca pudo imponer el ritmo que necesitaba para cambiar el desarrollo del enfrentamiento. «La verdad es que fue un combate muy conservador, en el que me costaba mucho entrar en su distancia y tampoco quería entrar a lo loco. Se me escapó la pelea por esa chispa, porque él tampoco buscaba demasiado la pelea», analizó.

Uno de los momentos más discutidos se produjo cuando el árbitro inició una cuenta de protección sobre Castellano. El púgil provincial protestó al considerar que no había caído como consecuencia de un golpe limpio, sino después de una acción irregular de su adversario. «Me quejé porque me empujó y eso, en un combate de boxeo profesional, cuenta, claro. Me quejé porque me hicieron una cuenta sin serlo», señaló.

Pese a la derrota, Castellano se marcha de Arabia Saudí con la cabeza alta: «Más que una lección, me llevo un buen sabor de boca a pesar de perder, porque siento que competí a un gran nivel. Con Jairo Noriega y Jordi Nebot la preparación fue muy buena»

El boxeador destacó también el sacrificio que ha realizado: «Lo más difícil del boxeo es entrenar aunque no tengas ganas y la disciplina que te crea. Ahora necesito descansar con mi familia y ya veremos lo que viene más adelante».

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Curiosamente, la pelea de Bryan Castellano fue el mismo día con la multitudinaria Velada del Año de Ibai Llanos, un fenómeno que volvió a acercar el boxeo a millones de espectadores: «Pienso que boxísticamente no aportan demasiado, pero dan mucha visibilidad al boxeo y eso ayuda. Además, los entrenadores tienen la oportunidad de ser más conocidos», concluyó un Castellano orgulloso después de cumplir un gran sueño. n