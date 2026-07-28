Castellón aguarda el regreso de la leyenda Tadej Pogacar en la Vuelta a España: ¿Qué ocurrió en 2019 y cuándo visitaría la provincia en 2026?

En 2019, Tadej Pogacar (27 años) pedaleó por las carreteras de Castellón siendo una promesa. Tenía 20 años, disputaba su primera gran vuelta y todavía era un nombre desconocido para buena parte del público. Solo los aficionados que seguían de cerca a las nuevas generaciones del ciclismo intuían que aquel joven esloveno escondía un talento fuera de lo común.

Siete años después, podría regresar convertido en el rey del ciclismo mundial. No sería una visita más. El esloveno volvería después de conquistar su quinto Tour de Francia e igualar un registro que únicamente habían alcanzado Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. El joven que en 2019 trataba de resistir junto a los mejores ya está entre los grandes corredores de todos los tiempos.

Su presencia en la próxima Vuelta a España todavía no está confirmada, pero el líder del UAE Team Emirates se inclina en estos momentos por disputar la ronda española. Después de ganar el Tour evitó anunciar una decisión definitiva y pidió unos días para descansar antes de escuchar a su cuerpo. «Seguramente, si la Vuelta empezase mañana diría que no, pero en quince días puedo decidirme», explicó en París.

24/07/2026 24 July 2026, France, Alpe D'huez: Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates after winning stage 19 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 125km from Gap to Alpe d'Huez. Photo: Jasper Jacobs/Belga/dpa DEPORTES Jasper Jacobs/Belga/dpa / Agencias

El día que Castellón vio al rey

Fue el 30 de agosto de 2019. La Vuelta salió desde Onda y terminó en el Mas de la Costa, una ascensión brutal que reunió a algunos de los mejores corredores del mundo. Alejandro Valverde se llevó la victoria por delante de Primoz Roglic, mientras Pogacar cruzó la meta en séptima posición, a menos de un minuto del vencedor.

No ganó ni ocupó los principales titulares de aquella jornada. Sin embargo, resistió entre los favoritos en unas rampas que llevaron a los corredores al límite. Tenía solo 20 años y competía por primera vez durante tres semanas, pero ya transmitía la sensación de que no era un ciclista cualquiera.

Aquella Vuelta terminó confirmándolo. Pogacar ganó tres etapas, conquistó el maillot blanco como mejor joven y acabó tercero en la clasificación general, únicamente por detrás de Roglic y Valverde. Fue su carta de presentación ante el gran público. Apenas un año después conquistó su primer Tour de Francia. Desde entonces ha dominado el ciclismo con una superioridad extraordinaria. Gana en la alta montaña, en las clásicas, en las contrarrelojes y en tierra. No tiene rival.

Pogacar, en la vuelta a España de 2019. / AGENCIAS

La única grande que le falta

La Vuelta es una de las pocas grandes conquistas que aún faltan en el palmarés de Pogacar. Además, le permitiría mantener el ritmo competitivo entre el Tour y el Mundial de Canadá, donde buscará un nuevo maillot arcoíris. Estar cerca de dos meses sin competir entre el final del Tour y la cita mundialista no parece el camino ideal para llegar en plenitud, y la Vuelta le permitiría mantener el ritmo, la tensión competitiva y la exigencia de carrera. Además, la ronda comenzará el 22 de agosto en Mónaco, donde reside, con una contrarreloj por las calles del Principado.

Un reclamo en la provincia

Su más que probable presencia tendría un impacto enorme en la provincia. Miles de aficionados que han vibrado con sus ataques desde el sofá durante el Tour tendrían la oportunidad de verlo competir a escasos metros y disfrutar de su espectacular nivel.

La primera cita llegará el jueves 27 de agosto, con una exigente etapa de 176 kilómetros entre Alcossebre y Castelló. El pelotón pasará por los municipios de Alcalà de Xivert, les Coves de Vinromà, la Serratella, Albocàsser, el coll de la Bandereta, Benlloc, Cabanes y Benicàssim antes de afrontar el Desierto de las Palmas y el decisivo tramo de tierra de 3,5 kilómetros hasta El Bartolo, situado a solo 16 kilómetros de la meta.

Sin apenas descanso, el viernes 28 de agosto la Vuelta partirá desde Vall d’Alba rumbo a Aramón Valdelinares, en una jornada de 146 kilómetros marcada por la montaña. La carrera atravesará Les Useres, Llucena del Cid, el puerto del Remolcador, Zucaina y Puebla de Arenoso antes de entrar en Teruel y encadenar las ascensiones de Mora de Rubielos y el puerto de San Rafael.

Castellón ya vio pasar al futuro rey cuando todavía casi nadie conocía su rostro. Este agosto puede tener el privilegio de recibirlo de nuevo, ahora con la corona puesta, el ciclismo rendido a sus pies y ya instalado en el olimpo de los más grandes de la historia.