Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa a De la Fuente tras ganar el Mundial

El internacional Marc Cucurella se ha tatuado la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, tal y como había prometido si ganaba el Mundial de 2026, según publicó el futbolista del Real Madrid en sus redes sociales.

"Las promesas se cumplen", escribió el futbolista en la fotografía que publicó en su historia de Instagram, junto al tatuador Ganga y el conocido influencer Ceciarmy, que suma más de 4 millones de seguidores en sus plataformas digitales.

El lateral, que actualmente se encuentra de vacaciones, hizo la promesa durante la concentración del campeonato de que si España se proclamaba campeona, luciría en su piel la cara del seleccionador nacional. El diseño del tatuaje consiste en un dibujo de Luis de la Fuente sujetando la copa del mundo con el logotipo del Mundial de fondo.

Promesa cumplida

"Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura", dijo Ceciarmy en un vídeo en el que mostraba a un sonriente Marc momentos antes de grabarse en la piel el curioso tatuaje.

Además, el futbolista de la Roja aceptó otra promesa. En este caso, "si España gana el Mundial de 2030, Cucurella cumplirá lo que diga el comentario/citado con más me gusta", publicó Ceciarmy en su cuenta de X, que ya acumula más de 30 mil reproducciones.

Curiosamente, Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid y compañero de Cucurella en la selección, también prometió tatuarse el rostro de De la Fuente, pero de momento se desconoce si él lo ha llevado a efecto.

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La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez -después del título conquistado en Sudáfrica 2010- el pasado 19 de julio tras vencer a Argentina en la final por 1-0, en la que Marc Cucurella disputó el encuentro como titular en el lateral izquierdo y fue uno de los hombres clave para Luis de la Fuente durante la disputa del campeonato.

Fuente: El Periódico