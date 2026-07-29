Castellón acoge una exhibición de la selección española de gimnasia rítmica

El Polideportivo Marta Linares del Colegio Agora Lledó International School vivió una jornada memorable. Las instalaciones registraron un lleno absoluto durante la jornada de puertas abiertas en la que la afición castellonense pudo disfrutar en directo de los espectaculares ejercicios con los que la selección española de gimnasia rítmica prepara el Campeonato del Mundo que se disputará el próximo mes de agosto.

Sobre el tapiz brillaron las integrantes del conjunto nacional, vigentes tricampeonas de Europa: Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Lucía Muñoz, Andrea Fernández y Marina Cortelles. Junto a ellas también participaron las gimnastas individuales Alba Bautista, Daniela Picó y Lucía González.

La concentración contó además con la presencia de Celia Rodríguez y Noa Esplugues, quienes han desempeñado un papel fundamental como suplentes del conjunto durante estos días de trabajo, contribuyendo a mantener el máximo nivel de exigencia en la preparación del equipo de cara al Mundial. El gran objetivo de la selección pasa por lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Emotivo encuentro

La exhibición no solo sirvió como una prueba de alto nivel competitivo, sino también como un emotivo encuentro entre el público castellonense y la delegación española. La seleccionadora nacional, Alejandra Quereda, junto a las entrenadoras Marta Linares, responsable del equipo individual, y Ana Peláez, entrenadora del conjunto, mostraron su satisfacción por la acogida recibida en Castellón.

La selección española de gimnasia rítmica, en Castlelón. / Mediterráneo

«Estamos profundamente encantadas con el recibimiento que Castellón nos ha brindado y con la hospitalidad de todas las personas que han hecho posible esta concentración, tan importante para nuestra preparación de cara al Mundial», señalaron desde el cuerpo técnico.

El éxito de la concentración ha sido posible gracias a la colaboración de distintas instituciones. La selección española quiso agradecer especialmente al Colegio Agora Lledó International School su implicación y el apoyo constante al deporte de élite, así como a la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón por su respaldo durante toda la estancia del equipo.

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Jornada de puertas abiertas en el colegio Agora Lledó. / Mediterráneo

Con la preparación prácticamente completada y el calor de la afición castellonense como impulso, la selección española afronta ya la recta final hacia el Campeonato del Mundo con la ilusión de seguir ampliando su brillante palmarés y dar un paso más hacia su gran meta: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.