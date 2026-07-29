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Victorias de Juanlu Esbrí y Sara Sorribes

En pádel: Juanlu Esbrí debuta con triunfo en Pretoria

En tenis: Sara Sorribes sigue con paso firme en Targu

Juanlu Esbrí (izquierda), junto a Sanyo Gutiérrez, su nueva pareja.

Juanlu Esbrí (izquierda), junto a Sanyo Gutiérrez, su nueva pareja. / MEDITERRÁNEO

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David Oliver

Castellón

El castellonense Juanlu Esbrí comenzó con buen pie su nueva etapa junto a Sanyo Gutiérrez en el Premier P1 de Pretoria. La pareja hispano-argentina superó en su estreno a los argentinos Juan Cruz Belluati y Tino Piotto por 4-6, 6-3 y 6-4, en un encuentro muy igualado que se resolvió por pequeños detalles.

Tras ceder el primer set, Esbrí y Gutiérrez supieron reaccionar para dar la vuelta al marcador. La experiencia de Sanyo y el empuje del castellonense fueron determinantes para imponerse en un partido de gran intensidad. Con este trabajado triunfo, Esbrí y Gutiérrez sellan su pase a octavos, donde tendrán un nuevo desafío ante la pareja italiana Montiel y Abbate.

Sorribes, en Rumanía

Sara Sorribes cuajó una gran actuación para acceder a los cuartos de final del Axeria Open WTA 125, que se celebra en Targu Mures (Rumanía). La tenista de la Vall d’Uixó doblegó por la vía rápida a la sueca Caijsa Wilda Hennemann (6-1 y 6-3) y espera rival en la siguiente ronda.

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Sorribes volvió a exhibir el gran nivel de juego que le permitió, en el inicio de la semana, dar la sorpresa y remontar en la anterior ronda ante la sexta favorita, Leyre Romero. En los cuartos de final, la tenista castellonense se enfrentará a la ganadora del enfrentamiento entre la rusa Alevtina Ibragimova y la italiana Lucia Bronzetti, cuarta cabeza de serie y una de las grandes aspirantes.

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