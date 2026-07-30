El baloncesto de élite llega al pabellón de Benicarló

El mejor baloncesto de España llegará al Baix Maestrat. El pabellón municipal de Benicarló acogerá un partido entre dos equipos de Liga Endesa. Será el lunes 7 de septiembre, a las 20.00 horas, con la disputa de un amistoso de primer nivel entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, dos equipos referencia del baloncesto nacional.

El anuncio se hizo oficial este jueves por parte del alcalde de la localidad, Juanma Cerdá, y el director general del Club Bàsquet Benicarló, Quique Besalduch, en una presentación llevada a cabo en el Salón del Plenos del Ayuntamiento de Benicarló. Ambos mostraron su satisfacción de que un partido así pueda jugarse en el municipio del Baix Maestrat y agradecieron las facilidades puestas por los dos equipos al aceptar la propuesta.

De esta manera, se presenta una oportunidad única para los aficionados del baloncesto de la zona, que podrán ver en vivo y en directo a dos equipos destacados de la máxima categoría del baloncesto nacional, especialmente por la parte del Valencia Basket, actual campeón de la Liga ACB y semifinalista de la Euroliga.

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Venta de entradas

Las entradas para el partido estarán disponibles a partir del próximo miércoles 5 de agosto tanto de forma on line como en los puntos de venta pendientes de anunciarse. Habrá un máximo de 2.000 entradas disponibles para el público, capacidad que tiene la instalación municipal, que habitualmente acoge los partidos del Intermaquinas Benicarló, club que milita actualmente en la Segunda FEB.